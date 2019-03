Nyakatekert magyarsággal, de megérkeztek Čaputová óriásplakátai

Le a kalappal Zuzana Čaputová előtt! Korrekt jelöltnek tűnik az államfői posztra, mi több, még pozitívan is viszonyul a kisebbségekhez. Olyannyira, hogy most már kétnyelvű óriásplakátokon is hirdet a mi vidékeinken. Kis szépséghibája a dolognak, hogy a leegyszerűsített szlogenek korszakában az eredeti változatból egy aránylag bonyolult szövegezést hoztak össze az emberei.

A legnépszerűbb elnökjelölt előrukkolt azokkal a bilboardjaival, amelyek már két nyelven - szlovákul és magyarul - hirdetik fő kampányüzenetét. Állítólag Dunaszerdahely és Komárom környékére vagy 10 darab is kikerül belőlük. Čaputová külön jelezte, miért szánta rá magát erre a lépésre. Szerinte a politikusok éveken keresztül próbáltak minket megosztani. "Liberálisokra, konzervatívokra, ellenzékiekre, kormánypártiakra, magyarokra és szlovákokra." Úgy véli, ezek a politikusok most is ezt teszik, "mert félnek tőlünk, mert egységbe tömörültünk." A Progresszív Szlovákia alelnöke kerek-perec kijelenti:

"A szlovákiai magyarok elnöke is akarok lenni, ezért döntöttem egy ilyen gesztus - a kétnyelvű óriásplakátjaim - mellett."

Az még kérdés, hogy a reklámfelületen a szlovák "zlo" kifejezésből miért lett a kacifántos "hatalom arroganciája" szófordulat, ahelyett, hogy a rövid és érthető "rossz"-t biggyesztették volna oda megoldásként. Így most akkor a "Postavme sa zlu, spolu to dokážeme" alatt, szembetűnőbb betűkkel a "Szálljunk szembe a hatalom arroganciájával - együtt" olvasható. A semminél persze ez is jobb, sőt! És hát mostantól fokozottabb figyelemmel várjuk a többi szlovák jelölt lépését, motiválja-e őket ez a felénk tett čaputovái gesztus. Amíg meg a többiek vakaróznak, mi dacoljunk a satnyával, együtt biztosan sikerülni fog.

(sp)