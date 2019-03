Nyári gumiabroncsok csallóközi kereskedőtől – Ön is megkapta a szórólapot?

A tavasz és a tartós jó idő beköszöntével eljött az ideje, hogy rendbe tegyük a zord időjárástól megviselt autónkat – ennek egyik legfontosabb mozzanata, hogy a téli gumiabroncsokat nyárira cseréljük. Ebben kínál megoldást a nyárasdi BestPneu gumiabroncs-kereskedés, amelynek szórólapja már minden bizonnyal Önhöz is eljutott, de ha mégsem, most kézhez kaphat minden információt a vállalat szolgáltatásairól.

Sokszor merül fel a kérdés, hogy vajon mikor is jön el a kerékcsere ideje? A téli-nyári gumiabroncs-cserét értelemszerűen az éghajlati változás indokolja – a tartósan 7 Celsius-fok feletti hőmérséklet jelzi, hogy eljött a nyárigumi szezonjának ideje.

Viszont mielőtt az előző nyári szettet felszerelnénk, vagy gumiszervizben felszereltetnénk, érdemes az abroncsokat alaposabban is megvizsgálni. Sokan talán nem is gondolnák, de a gumiabroncs tárolás közben is károsodhat. A leszerelt, felnin hagyott kerekeket érdemes olyan helyen tárolni, ahol nem éri zsír, olaj vagy bármilyen maró anyag. Ha a gumikat leszereljük a felniről, érdemes azokat futófelületükre állítva pihentetni, így nem sérül a mintázat és az oldalfal. A legjobb, ha 5-15 Celsius-fok közötti, száraz, napfénytől védett helyen pihennek az abroncsok.

Bár a gumiabroncsokat hosszabb időre tervezik, mégis eljön az idő, amikor már kénytelenek vagyunk új szettet vásárolni. Melyek azok az okok, amelyek miatt kénytelenek vagyunk lecserélni a régi abroncsot? Ilyen többek közt a defekt, a jogszabályi értékig megtörtént kopás, az abroncs elöregedése és sérülése, vagy a rendellenes kopás észlelése.

A Dunaszerdahelytől 14 kilométerre található nyárasdi BestPneu gumiabroncs-kereskedés széles választékban és kedvező áron kínál gumiabroncsokat személyautókra, teherautókra, de akár motorkerékpárokra és mezőgazdasági gépekre is be tudja szerezni a kívánt abroncsokat.

A vállalat raktárán sokfajta méretű és márkájú abroncs található, de ha éppen nem is tudnak szolgálni a konkrét termékkel, akkor sem kell csüggedni: ha a gyártónál elérhető, akkor azt néhány napon belül be tudják szerezni.

A vállalkozás jelenleg gumiabroncsok forgalmazásával foglalkozik, amelyeket saját furgonnal, illetve futárcégekkel kézbesítenek a megrendelőhöz. Emellett hamarosan elérhetővé válik a vállalat gumiszerviz műhelye is, hogy a megvásárolt abroncsokat már a helyszínen felszereltethesse autójára.

A gumiabroncs-értékesítés mellett a BestPneu fuvarozási szolgáltatást is kínál Magyarországra, illetve Magyarországról.

Tehát, ha bármilyen árut Magyarországon kellene átvennie, illetve Magyarországra szeretne elszállítatni, a BestPneu a rendelkezésére áll – teszi mindezt kedvezőbb áron, mint amennyibe általában a külföldi áruszállítás kerül.

A gumiabroncsokkal és a szállítással kapcsolatban felmerülő kérdések esetén forduljanak bizalommal a BestPneu csapatához!

