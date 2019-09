A nyárnak vége, a légkondicionálók kiárusítása a ZSE-nél viszont már elkezdődött!

Manapság már hazánkban is egyre inkább elterjedt a légkondicionálók használata a háztartásokban, amelyek segítségével könnyedén megbírkózhatunk a nyári hőséggel, kellemes hőmérsékletet biztosítva otthonunkban nappal és az éjszaka folyamán is.

„Idén, mikor több hőmérsékleti rekord is megdőlt hazánkban, jelentősen megnőtt a kereslet klímaberendezéseink iránt. Azon ügyfeleink jártak a legjobban, akik már az előszezonban megrendelték az áhított légkondicionálót, és még jóval a forró nyári napokat megelezően beszereltették azt” – mondja Lukáš Lalík, a ZSE termékmenedzsment vezetője. Érdemes időben beszerezni, ugyanis ha csupán a nyári idényben dönt a légkondicionáló megvásárlása mellett, előfordulhat, hogy több hetet, vagy akár egészen a főszezon végéig kell várni, ugyanis ilyenkor a kereslet óriási, és megeshet, hogy a szakértők már csak a szezon után tudják beszerelni a készüléket. Aki pedig épp a nyári kánikulában fontolgatja, hogy jövőre klimatizálni szeretné otthonát, azt ajánljuk, hogy már a nyári szezon végén rendelje meg a klímaberendezést.

100 euró kedvezmény a klíma árából és ingyenes Smart Domov csomag

Klímát venne otthonra? Van egy remek ajánlatunk az ön számára. A Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató (ZSE) most 100 euró kedvezménnyel kínálja a csúcsminőségű japán Daikin klímaberendezéseket, amelyek mellé egy 200 euró értékű ZEON Smart Domov csomag is ingyen jár.

„Ez a kedvezményes ajánlat kizárólag a jelenleg raktáron levő készlet erejéig tart. Ráadásul a Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató (ZSE) most bármely klímaberendezés megvásárlása esetén júliusban és augusztusban 20%-os kedvezménnyel szolgáltatja az áramot ügyfeleinek, és kínál meghosszabbított, 4-6 éves garanciát berendezéseire. Speciális ajánlatunkon belül pedig a ZSE Klíma Gondtalanul szolgáltatásunk már havi 35 euróért igényelhető, amelyhez az említett előnyökön kívül örökös jótállás, valamint éves szerviz és karbantártás is jár, így a készülék éves tisztítását is biztosítjuk ügyfeleink számára. Szívesen állunk ügyfeleink rendelkezésére a ZSE dunaszerdahelyi központjában is a Karcsai út 45 szám alatt, amennyiben segítségre van szükségük a megfelelő klímaberendezés kiválasztásában, az online időpontfoglalás szolgáltatásunknak köszönhetően pedig már könnyedén egyeztethető személyes találkozó munkatársainkkal a kiválasztott ZSE Központban" – egészíti ki Lukáš Lalík a ZSE-től. Az örökös garancia a gyakorlatban annyit jelent, hogy az említett szolgáltatásunk igénybevétele során a klíma meghibásodása esetén a technikus helyben elvégzi a javítást, s amennyiben ily módon a helyszínen nem orvosolható a probléma, új berendezésre cseréli a régit.

Klíma, mely nyáron hűt, télen pedig fűt

A modern klímaberendezések nagyon csendesek, alacsony zajszint jellemzi őket (akárcsak a hulló falevelek zaja) és éjszaka halk üzemmódban működnek, így biztosítják a nyugodt és zavartalan alvást és a kellemes közérzetet a kánikulában. „A kínálatunkban található légkondicionálók kezelése egyszerű, könnyedén kiválasztható és beállítható a kívánt fűtési, hűtési vagy ventilátorüzemmód, illetve akár a párátlanítás az adott helyiségben. Ráadásul könnyen és egyszerűen távirányíthatóak, valamint okostelefonnal távolról is vezérelhetőek egy applikáció segítségével” – teszi hozzá a ZSE szakértője.

