Nyékvárkony maga szervezte le a helyi oltást, a többi településre egy hét múlva kezdhet járni a megyei mobil mentő

Nyékvárkony községben (Dunaszerdahelyi járás) jövő hét kedden már oltanak, a többi járásbeli település egyelőre a megyére vár. Berényi József megyei alelnök szerint egy hét múlva már elkezdhet kijárni a mentő a vakcinákkal.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Egy héttel ezelőtt írtunk róla, hogy Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke előadást tartott a dunaszerdahelyi, illetve galántai járási polgármestereknek a mobil kiszállásról, mivel hamarosan mentőautóval mennek ki oltani a Dunaszerdahelyi és Galántai járás településeire. Nemcsak falvakba, de városokba is. A megyeelnök arra kérte a polgármestereket, írják össze azon 70 év feletti lakosaikat, akik hajlandók beoltatni magukat, és még nem tették. Őket egy erre a célra létrehozott megyei applikáción keresztül regisztrálhatják. Az egyes települések biztosítanának helyszínt, ahová a mentő kiszáll, és egyszerre beoltja azokat, akik jelentkeztek. Mindemellett egyenként elmennének azok otthonába, akik mozgásképtelenek, ágyhoz kötöttek.

Annak rendje s módja szerint az egyes települések hirdetményt tettek közzé azzal, hogy aki 70 feletti és még nem oltatta be magát, annak most lehetősége lesz erre saját településén, és nem kell utaznia. Több település, például Ekecs vagy Felsőpatony is e heti határidőt szabott meg, máshol, pl. Nyárasdon vagy Vásárúton hétfőn délutánig, Nagymegyeren pedig május 19-ig jelentkezhetnek a 70 feletti idősek vagy a legalább 70%-ban egészségkárosult 60 felettiek. Mindannyian Pfizer/BioNTech vakcinát kaphatnak.

Dunaszerdahelyen Hájos Zoltán polgármester a héten mindössze annyit árult el, hogy közzétettek egy mobilszámot, melyen az érintettek jelezhetik szándékukat az oltásra. Közülük pedig mindenkit sms-ben értesítenek majd ki, hogy mikor és hol vehetnek részt az oltáson. Mivel ez az egész a dunaszerdahelyi megyei nagykapacitású oltóközponttól (vidékfejelsztési szakközép) függetlenül zajlik, a város erre két másik helyszínt, a sikabonyi közösségi házat és a városi nyugdíjasklub vásártéri épületét jelölte ki.

"Többen telefonáltak, hogy kísérőt hozhatnak-e magukkal, vagy hogy 40 évesek és jönnének, de ez most nem lehetséges, csak az idősek vagy egészségkárosultak számára. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy mikor kerülhet ránk sor" - árulta el megkeresésünkre Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere. Közölte azt is, hogy kb. 170 falubeli jogosult ilyen módon az oltásra, közülük 15-en jelentkeztek. Arról viszont nincs információja, hányan eshettek már át az oltáson.

A nagyszombati járásbeli Zeleneč községben zajlott a megyei mobil mentős kiszállás főpróbája, és Berényi József ezzel kapcsolatban közölte, hogy egy óra alatt 30 személyt sikerült beoltani.

"Ez azt jelenti, hogy egy napon 200-nál többre valószínűleg nem lesz lehetőség, ha azt is beleszámítjuk, hogy valakikhez házhoz kell majd kimenni, és az emiatt tovább tart" - fejtette ki.

Hozzátette, a nagyobb településekről, városokból volt, hogy 200-an is jelentkeztek, tehát azokra egy teljes napot fordíthatnak, a kisebb falvakból viszont naponta több is sorra kerülhet. Pontos dátumot vagy időbeosztást a települések kapcsán egyelőre nem tudott mondani, de

jövő hét csütörtökön vagy pénteken valamelyik dunaszerdahelyi vagy galántai járásbeli településre már kiszálhat a mentő.

Nem mindenki vár ugyanakkor a megyei szervezésre. Fazekas István, Nyékvárkony község polgármestere megkeresésünkre elmondta, hogy május 18-án, azaz jövő hét kedden délelőtt 11 óra környékén oltják a 60 év feletti érdedklődőket.

"Nem a megyén keresztül intéztük, hanem a dunaszerdahelyi kórház oltási részlegének főnővérével, Földes Henriettával egyeztettünk erről. Kiküldenek egy mobil csapatot, és hárman félóra alatt kb. 100 embert be tudnak oltani" - magyarázta.

Az oltásra a hivatal nagytermében kerül majd sor, és a polgármester szerint a 100 ember hamar meglett. "Nemcsak Nyékvárkonyból, de a környező falvakból, Egyházkarcsáról, Királyfiakarcsáról és Nagymadból is jelentkeztek néhányan" - hangsúlyozta.

(SzT)