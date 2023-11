Nyertek és továbbjutottak a komáromi röplabdások Luxemburgban!

A RIEKER UJS Komárno röplabdázói 3:1-re nyertek a CEV Challenge Cup 2024 európai klubversenyen a luxemburgi Stroossenben és továbbjutottak a rangos európai verseny következő fordulójába.

Fotó: RIEKER UJS Komárno

Komárom hazai 2:3-as vereségét követően a Stroossen játékosait a teltházas Omnisport sportcsarnok és a viharos luxemburgi légkör a győzelemre sarkallta, de a komáromi játékosok ettől nem ijedtek meg és koncentrált teljesítménnyel megnyerték az első szettet.

A másodikban is megmutatkozott a hazaiak minősége, hiszen 1:1-nél ugyanúgy egyenlítettek. Ezt követően azonban ismét a komáromi röplabdázók domináltak, mindkét következő szettet megnyerték, és a szettek és pontok összesítésében sikerült a kettős mérkőzésen is jobbnak lenniük és továbbjutniuk az ellenfél fedélzetén, hatalmas hírnevet szerezve ezáltal Komáromnak, a régiónak, a városnak, de egész Szlovákiának is.

A komáromi röplabdázók a következő fordulóban a holland második helyezett Orion Active Living Doetinchem csapatával találkoznak. Az első mérkőzést 2023. november 22-én 19:00 órakor rendezik Komáromban, a visszavágót pedig 2023. november 29-én 20:00 órakor Hollandiában.