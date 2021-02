Nyílt lábtöréseket szenvedett az autóbaleset során Tiger Woods, túl gyorsan hajthatott

Menedzsere még aznap nyilatkozott, aki elmondta, a 45 éves sportoló többszörös lábsérülést szenvedett és megoperálták.

Később egy közlemény jelent meg Woods Twitter-oldalán, amiben a műtétet elvégző orvos, Anish Mahajan számolt be az állapotáról.

– olvasható a közleményben.

Az Index a CNN-re hivatkozva írta, hogy Tiger Woods balesetekor a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel haladt egy kanyargós lejtőn, ahol egyébként is sok a baleset. A baleset során nem veszítette el az eszméletét, képes volt kommunikálni.

A Twitteren rengetegen üzentek Tiger Woodsnak, többek között a volt amerikai elnök, Barack Obama is imádkozott érte.

Sending my prayers to @TigerWoods and his family tonight—here’s to a speedy recovery for the GOAT of golf. If we’ve learned anything over the years, it’s to never count Tiger out.