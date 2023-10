Nyílt napok a komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskolában

Az iskola igazgatósága október 19-től október 21-ig 8:30 és 14:00 közötti időpontban nyílt napokat rendez, melyek elsődleges célja a pályaválasztás előtt álló fiatalok tájékoztatása.

Archív felvétel - Cséfalvay Á. András

Az október 21-én, vagyis szombaton is az érdeklődők rendelkezésére álló tanintézményt az ország legkülönbözőbb részéről jött diáksereg népesíti be. A nyílt napok rendeltetése elsősorban az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akiknek még nincs elképzelésük a továbbtanulással kapcsolatban. Nemcsak az alapiskolák kilencedikeseit, hanem az alsóbb osztályos tanulókat és természetesen a szülőket is sok érdekes információ várja. A pályaválasztási tanácsadók is tájékoztatást kapnak az egyes tanulmányi szakokról, sőt a felvételi vizsgákról is.

A látogatók a szaktanárok kíséretében megismerkedhetnek a lézergravírozóval,a hegesztőrobottal, az ipari automatizált összeszerelőrendszer működésével,valamint a LabXplorer mérőrendszer, a gyárszimulációs modell és a professzionális forrasztórendszer oktatásban történő felhasználásával.

A rendezvény alkalmával az érdeklődők megtekinthetik a kollégiumot is, akárcsak az iskolatévé tevékenységét és számos szaktantermet. A színjátszás iránt érdeklődők ízelítőt kapnak a VISZTA iskolai színjátszócsoport munkájából is.

PaedDr. Tóth Katalin