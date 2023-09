A nyilvános szex és annak “megörökítése” is következményekkel járhat

Az utóbbi nyár folyamán elég gyakran volt hangos attól a közbeszéd és a sajtó, hogy szerelmes párok a nyílt utcán, termálfürdőben, esetleg egy fesztiválon csillapíthatatlan vágyaiknak engedve hevesen egymásnak estek. Volt olyan eset is, amikor a – finoman szólva – együttlétről videófelvételt is készítettek a bámészkodók, a videók pedig futótűzként kezdtek el terjedni a közösségi oldalakon vagy a telefonos csevegőalkalmazásokban. Hogy milyen jogi következményekkel járhat egy nyilvános helyen véghez vitt szexuális aktus, vagy annak feljátszása és a felvételek terjesztése, arról ifj. Mészáros Lajos dunaszerdahelyi ügyvéddel beszélgettünk.

Fotó: Adobe Stock - illusztráció

Bizonyos kényes esetekben az emberek hajlamosak arra hivatkozni, hogy ez az ő magánügyük, senkinek semmi köze hozzá. A kérdés, hogy ha valaki a magánéletét akár önként, akár valamiféle hevületben nyilvánossá teszi közterületen vagy mások előtt, akkor mi a helyzet?

Fontos leszögezni, hogy az Alkotmány szerint az egyén magánélete védelmet élvez (19. cikk 2. bekezdés), és más nemzetközi dokumentumok, például az Emberi Jogok Európai Egyezményének a 8. cikke is védelmet ad a magánéletnek. Ez azt jelenti, hogy bármiféle szexuális praktikákat gyakorlunk – egy bizonyos határig –, az mindenkinek szigorúan a magánügye.

A magánélet ellenpólusa ebben az esetben a közerkölcs. Vannak dolgok, amelyeken az emberek megbotránkoznak, például más emberek szexuális praktikái.

Gyakorlatilag az, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogy egy pár közterületen kezd aktusba, az pont a magánélethez való jognak és a közerkölcsnek az ütközése.

Nagyon sok együtthatója van, konkrét, individuális helyzetektől függ, de általánosságban azt el lehet mondani, hogy ha a magánélethez való jog védelmét élvező személy nyilvánosság elé tárja a szexuális aktust, akkor számolni kell azzal, hogy ez a tette ütközhet közerkölcsbe, megbotránkoztathatja az embereket, és ezáltal lehetnek jogi következményei is az esetnek.

Milyen következményei lehetnek egy nyilvánosan történő aktusnak?

Egy közterületen kivitelezett szexuális aktus alapvetően szabálysértésnek (más szóval: kihágásnak) tekinthető.

A szabálysértésekről szóló törvény kimondja, hogy aki nyilvános megbotránkozást okoz, az szabálysértést követ el, amiért büntethető, a maximális büntetés pedig, amit ilyen esetben ki lehet szabni, az 100 euró összegű pénzbírság.

Ez a legenyhébb büntetési formája annak, hogy egy aktus megtörténik nyilvánosan.

Ugyanakkor, ha esetleg valamilyen nagyon megbotránkoztató, drasztikus, patologikus szexuális praktikák kerülnek nyilvánosságra, vagy az aktusnak vannak bizonyos súlyosbító körülményei (pl. gyerekek is ki vannak téve a látványnak), akkor ennek már büntetőjogi következménye is lehet. Az ilyen esetekkel már a Büntető Törvénykönyv foglalkozik, a garázdaság bűncselekménye alá vannak besorolva – Aki szóbelileg vagy tettlegesen, nagy nyilvánosság előtt vagy nyilvánosság számára hozzáférhető helyen kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít vagy garázdaságot követ el azáltal, hogy közösülés, exhibicionizmus vagy egyéb beteges szexuális praktika folytatásával közmegbotránkozást kelt, akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetendő. (Büntető Törvénykönyv, 364. § Garázdaság)

Ha tehát valaki közterületen, vagy akár ugyan magán-, de nyilvánosan hozzáférhető, észlelhető területen folytat szexuális aktust, és azzal közmegbotránkozást kelt, akár 3 éves szabadságvesztésre is ítélhető.

Tehát a szabálysértéstől indulunk, és a garázdaságig tudunk eljutni, többek között az aktus jellegétől, illetve egyéb körülményektől is függően.

Mi van akkor, ha kiskorúak végzik az aktust az utcán?

A Büntető Törvénykönyv megállapítja a büntetőjogi felelősséget is, amely alsó korhatára általában 14 év. Aki betöltötte a 14. életévét, az már büntetőjogilag felelősségre vonható.

Amíg nem válik nagykorúvá (nem tölti be 18. életévét), ezek a büntetések enyhébbek, mintha nagykorúként követte volna el azokat, illetve, sok esetben a büntetést nevelési jellegű intézkedésekkel helyettesítik.

A 14 év alatti személy nem büntethető, de esetleg ilyenkor is szóba jöhetnek különböző nevelési jellegű intézkedések, akár nevelőintézetbe, javítóintézetbe helyezés.

Milyen különbség van aközött, hogy közterületen, vagy mondjuk saját autóban, saját udvaron, esetleg egy parkolóban történik a szexuális együttlét?

Ez nem feltétlenül attól függ, hogy közterület vagy sem, vagy a saját autóban vagy egy parkolóban történik. Inkább attól függ, hogy mennyire nyilvános, mennyire fér hozzá a nyilvánosság, legfőképpen a gyermekek.

A kiskorúak a Büntető Törvénykönyv szerint ún. védett személynek számítanak, tehát ha egy gyermek is megláthatja a szexuális együttlétet, az súlyosbíthat a bűncselekmény kvalifikációján, besorolásán, és a büntetés mértékén is. Ha pl. valaki aktust folytat a saját tulajdonán, az autóban vagy kint az udvaron, de ha abba az udvarba belátni, vagy bármikor kijöhetnek a házból a gyerekek, vagy esetleg iskola mellett van és könnyen rálátnak az udvarra, tehát hozzáférhetővé teszi a nyilvánosságnak, így hiába magánterületen történik, bűncselekmény követ el.

Ha valaki a saját autójában végzi az aktust egy kukoricás közepén vagy egy elhagyatott parkolóban, és senki, vagy legfeljebb 1-2 arra járó ember látja, akkor az nem meríti ki a bűncselekmény kategóriáját, sőt, a szabálysértését se feltétlenül.

Felmerülhet az is, hogy valaki levideózza vagy lefotózza az aktust közterületen végző személyeket. Az is felelősségre vonható valamilyen formában, aki ilyen felvételt készít vagy terjeszt?

Előfordulhat, csak más a büntetőjogi besorolás. Aki az aktust végzi, az szabálysértést vagy garázdaságot követ el, rájuk erre az esetleges kvalifikációk vonatkoznak. Aki a felvételt készíti vagy terjeszti, vagy akár csak fogadja, fennáll a veszélye, hogy a közerkölcs veszélyeztetésének bűncselekményét követi el (Büntető Törvénykönyv 371. §-a). Mindenki, aki bekerül ebbe a körforgásba a videóval vagy fotóval kapcsolatban, az büntethető lehet, a különbség, hogy más jogi kvalifikáció alatt. Abban az esetben, ha valakinek elküldik a felvételt, az nem küldi tovább, de megmutatja néhány embernek, s ez bizonyítható lehet, akkor ugyanúgy felelősségre vonható az illető.

Ráadásul, ha felvételt készítenénk egy nyilvánosság előtt történő aktusról idegen személyként, azzal személyiségi jogokat sértünk. Az aktust elkövető személyeket, illetve személyiségi jogaikat ugyanis ilyenkor is védi a törvény.

Vannak kivételek arra vonatkozóan, hogy mikor lehet valakiről nyilvánosságra hozni nyilvános felvételt, például tudósítás céljából. Amikor az újságírók riportot készítenek valamilyen botrányról, balesetről – akár az áldozat is szerepelhet a felvételen, de azt csak úgy hozhatják le, hogy megőrizzék valamilyen, pontosabban a lehető legmagasabb szinten az egyén méltóságát – pl. kikockázás, lehomályosítás, hangelváltoztatás segítségével.

Ha nem pl. hírszerzés céljából készíti valaki a felvételt, az aktust végző személy polgári jogi eszközökkel is védekezhet, bírósági úton követelheti a felvétel eltávolítását, sőt, akár kártérítést is követelhet, mert gyakorlatilag a méltóságában sértették.

(Bokros Bia)

