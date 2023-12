Nyilvánosságra hozta a cseh rendőrség a prágai lövöldözővel szembeni akciójáról készült videót (VIDEÓ)

A cseh rendőrség sajtóájékoztatójának lejátszottak egy videót a rendőrkamerákról, amit aztán kommentáltak. A felvételt a közösségi oldalakon is megosztották - írja a Refresher.

Fotó: TASR/AP

Petr Matějček prágai rendőrkapitány tájékoztatása szerint a prágai Károly Egyetemen csütörtökön történt lövöldözés 14 emberéletet követelt, így a lövöldözővel együtt 15-en vesztették életüket, 25-en pedig megsebesültek.

Vít Rakušan belügyminiszter 13 áldozatról számolt be péntek reggel. Matějček kifejtette, amikor a miniszter erről tájékoztatott, az akkor helyes szám volt. A rendőrség ugyanakkor nem kívánta megerősíteni, hogy valóban vannak-e külföldiek az áldozatok között, ahogy azt Rakušan korábban kijelentette.

Matějček elmondása szerint a beavatkozás hátránya az volt, hogy nem hallatszott lövöldözés, így aktívan kellett keresniük a támadót. Úgy értesültek, hogy az épület felső emeletein, majd a tetőn tartózkodik

A rendőrkapitány elmondta, hogy az épületben történt beavatkozás mellett az épület előtt három járókelő is megsérült a lövöldöző által. A történtek után a tömeggyilkos minden jel szerint sörétes puskával agyonlőtte magát.

A rendőrség egyúttal beszámolt arról is, hogy hajnali fél kettőkor kaptak egy értesítést arról, hogy valakit állítólag megihletett a prágai lövöldöző tette, és ő is gyilkolni készült. Reggelre őrizetbe vették az illetőt. Hangsúlyozták, hogy továbbra is foglalkozni fognak a fenyegetésekkel és a közösségi oldalakon megjelenő bejegyzésekkel. Az ünnepek alatt az utcákon is erősítik a rendőri őrjáratokat.

