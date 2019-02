Nyilvánosságra került néhány fotó a Kočner által megfigyeltetett Kuciakról!

Az olasz Rai 1 televízió közölte azokat a fotókat, amelyeket Marián Kočner megbízásából Peter Tóth készíthetett, később pedig a gyilkosoknak is segíthetett - írja a Denník N .

Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása után tavaly néhány napra Szlovákiába érkezett a maffiával kapcsolatos cikkeiről ismert olasz újságírónő, Maria Grazia Mazzola is. Ő a riportban állítja, ezek a fotók igazolják, hogy Kuciakot már azelőtt megfigyelték, hogy tavaly februárban meggyilkolták volna.

Marián Kočner több újságírót is megfigyeltetett Peter Tóthtal, aki a 90-es években ugyancsak újságíróként vált ismertté, ám később kiderült az is, róla, hogy a titkosszolgálat ügynöke. Miután letartóztatta a rendőrség Alena Zsuzsovát, Tóth jelentkezett a rendőrségen, és azóta a Denník N információi szerint rejtett tanúként együttműködik. Állítólag ő az, aki ezeket a fotókat átadta a rendőröknek.

Tóth azt vallotta, hogy Kočner azzal bízta meg, keressen valami kompromittálót a megfigyelt újságírókról, és fotózza le, ha valami rosszat tesznek, hogy aztán azzal hitelteleníthesse őket. A képekből viszont inkább az rajzolódik ki, milyen lehetett a napi rezsimjük. Kuciak például egy buszmegállóban várakozik munka előtt vagy után, továbbá az Aktuality szerkesztősége előtt, ami a munkahelye volt. Az ilyen képek pedig inkább azoknak segíthetnek, akik tudni akarják, rendszerint mikor merre jár.

Az olasz újságírónő arra is figyelmeztet a riportjában, hogy Kuciak a kelet-szlovákiai telekspekulációs ügyekkel is foglalkozott, melyben pedig a legveszélyesebb jelenkori olasz maffiacsoport, az N'drangheta is érintett.

(Denník N)