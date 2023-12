Nyithatjuk a pénztárcát: változnak az újévtől a juttatások, de a járulékok is!

Az újévtől változnak a nyugdíjak, az anyasági, a táppénz és a járulékok összegei is. A pénztárcánkat mindez értelemszerűen érinteni fogja, a Topky.sk pedig összefoglalta, mi mennyire.

Január 1-től a Szociális biztosító automatikusan emeli a nyugdíjakat. A nyugdíjasoknak semmit nem kell igényelniük, ki lesznek értesítve arról, hogy mennyivel emelkedik a nyugdíjuk. Eszerint a 2024-ben megítélt nyugdíjak 14,5%-kal, a 2024 előttiek pedig 3,6%-kal emelkednek havonta.

Amennyiben a nyugdíj értéke a valorizáció után sem éri el a minimálnyugdíjat, akkor a biztosító a különbözetet kiigazítja. Ha viszont magasabb lesz, a minimálnyugdíjra vonatkozó igény megszűnik, és a biztosító ezt a magasabb összeget fizeti.

Változás várható a II. nyugdíjpillérbe fizetendő járulék esetében is. Az öregségi nyugdíj esetében fizetendő 5,5%-os tarifa 4%-ra csökken 2024-ben, a munkaügyi minisztérium már készíti elő az erre vonatkozó törvényjavaslatot. A II. nyugdíjpillérből fizetendő nyugdíj referenciaértéke 2024-ben 651,70 eurót tesz ki.

Ugyancsak változik az elektronikus betegszabadság, a táppénz, illetve a baleseti táppénz és a garanciabiztosítás összege is. Január 1-től az ideiglenes munkaképtelenséget elektronikus betegszabadság formájában már a fogorvos és más specializációval rendelkező ambuláns orvos is elismerheti. Az elektronikus betegszabadság kiállítása egyúttal kérvényt is jelent a Szociális biztosítóhoz a táppénz megítélésére, amit a feltételek teljesülése esetén anélkül jóváhagynak, hogy a páciens meglátogatná a biztosító kirendeltségét.

Ugyancsak módosulnak az anyasági kifizetésének körülményei. A 270 napba, amit figyelembe vesznek az anyasági igénylésénél a biztosítottak esetében, január 1-től beleszámítódik a középiskolában vagy főiskolán eltöltött tanulmányi időszak is, mivel azt a törvény a jövőben a foglalkozásra való felkészülésként tartja majd számon, amennyiben megszerezték az adott tanulmányi fokozatot. Ez azoknak a volt tanulóknak, egyetemi hallgatóknak nyújt segítséget, akik ugyan fizetnek biztosítást, de nem teljesítették a 270 napos feltételt az elmúlt két évben.

A törvényi feltételek teljesülése esetén 2024-ben mind a négyféle táppénz (betegszabadság, anyasági, terhességi és gondozási juttatás) esetében magasabb lesz a kifizethető maximum.

Ugyancsak emelkedik a minimális szociális járulék, amit egyéni vállalkozók fizetnek, januártól ennek az értéke 216,13 lesz, míg a maximális értéke 3 025,93 euró.

A Szociális biztosító oldalán megtalálható minden részlet az egyes járulékokkal és juttatásokkal kapcsolatban.

(Topky.sk )