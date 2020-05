Nyitnak a sulik és az ovik Dunaszerdahelyen – a diákok kétharmada ül vissza a padokba?

Hájos Zoltán polgármester a héten érdeklődésünkre megerősítette, hogy június egytől a kormány rendeletének megfelelően megnyitnak az önkormányzat hatáskörébe tartozó óvodák és iskolák. Immár mindegyik intézmény igazgatójával egyeztetett arról, hogy fel kell mérni a szülők igényét arra vonatkozóan, mennyien engedik gyermeküket oviba vagy suliba, mivel az nem lesz most kötelező. Nagy Árpáddal, a Szabó Gyula Alapiskola igazgatóját pedig arról kérdeztük, mivel jár az iskolanyitás.

Fotók: Cséfalvay Á. András - További felvételekért kattints!

Az óvodaigazgatókkal még kedden tárgyalt a polgármester. „Egyrészt fontos felmérni az igényeket, mert tudni kell, hogy a járványhelyzetre való tekintettel egy csoportban csak 15-en lehetnek, másrészt azt is meg kell tudnunk, hány gyermekre kell majd főzni, mivel az étkeztetésük is elindul júniustól” – fogalmazott.

Megemlítette, hogy a szülőknek egy állami nyomtatványt kell kitölteniük, amit kétnyelvűsíteni fognak, majd elküldik a szülőknek, akik azt már kitöltve hozhatják vissza júniusban.

Az iskolaigazgatókkal szerdán tanácskoztak.

„A mostani oktatás igazából egy kvalifikált személyek általi gyermekmegőrzést jelent majd. Az első évfolyamban bizonyára szükség lesz az olvasási, írási, számolási készségek fejlesztéséhez való visszatérésre, a felsőbb osztályokban viszont nem hinném, hogy elsősorban a feleltetésről vagy dolgozatírásról szólna az utolsó hónap” – vélekedett.

Nagy Árpád, a Szabó Gyula Alapiskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy előzetesen már felmérték az igényt, és pillanatnyilag a szülőknek nagyjából a kétharmada, 60-70%-a jelezte, beleegyezne abba, hogy gyermeke részt vegyen a tanítási órákon a tanév utolsó hónapjában.

Az első négy évfolyamba járó több mint 300 diákból szerdán ez a szám mintegy 220 körül mozgott, a mintegy 100 ötödikesnél pedig 60-70 között, de ahogy az igazgató megjegyezte, ez még a jövő héten is változhat.

A Kodály Zoltán Alapiskola

Érdeklődtünk a másik két magyar alapiskolánál is, Ibolya Olivér, a Kodály Zoltán Alapiskola igazgatója arról tájékoztatott, hogy hétfőre várják az igényfelmérés eredményét. Esetükben 10 osztályt, tehát körülbelül 200-220 diákot érint az újraindulás. A Vámbéry Ármin Alapiskola esetében 16 osztályt, ami pedig a Szabó Gyulához hasonlóan több mint 300 diákot jelent. Masszi János igazgató ugyancsak későbbre ígért tájékoztatást az ügyben.

Az oktatás újraindulása ugye az alsó tagozatot (1-4.), illetve az ötödik osztályt érinti, épp ez utóbbi nehezíti egyrészt a helyzetet, másrészt az, hogy mindez nem kötelező, tehát néhány diák lényegében minden osztályból hiányozni fog.

„Az alsó tagozatos osztályokban ugyanaz a tanítónő tartja az órákat, ötödiktől viszont minden tantárgyat más, ami bonyolítja a helyzetet. Elsősorban az ötödikben tehát egy speciális órarendet kell összeállítanunk, ami lehetővé teszi, hogy a pedagógusoknak legfeljebb csak 2-3 napot kelljen bejönniük az iskolába órát tartani, lehetőleg egymás után, lyukas órák nélkül” – magyarázta Nagy Árpád.

Mind az alsó tagozaton, mind az ötödikesek esetében érvényes ugyanis, hogy az otthon maradt diákokat is el kell látnia majd valakinek feladatokkal, de egyelőre nem tisztázott, hogy saját tanítóik vagy más pedagógus fogja ezt megtenni. Az ötödikesek tanítóinál ez azért bonyolultabb, mivel ők értelemszerűen 6-9. osztályosokat is oktatnak, akik pedig már vélhetően mindenképpen otthon, távoktatás útján fejezik be a tanévet.

A Szabó Gyula Alapiskola

A kormány azért hozott ilyen intézkedést, hogy a lehető legtöbb szülő visszatérhessen a munkahelyére, a helyzet megoldása viszont az iskolákra és azok fenntartóira marad.

Nagy Árpád szerint a speciális órarendből kifolyólag elképzelhető, hogy némelyik tanóra kiesik az utolsó hónapban, de például tornaórát tarthatnak, csak kint a szabadban, a tornateremben nem. Egyébként is szeretnék igénybe venni a szabadban történő oktatás lehetőségeit, többek között az iskola udvarán, a fák alatt létesített osztályukat.

Az igazgató szót ejtett arról is, hogy adott esetben tovább bonyolíthatja a helyzetet, hogy csoportonként 20 diák vehet részt a tanórákon, mivel az osztályok jórészt 22 főből állnak, felső tagozaton pedig ennél többen is lehetnek, és ha egy adott osztály mindegyik diákja visszatérne a suliba, akkor azt az osztályt már ketté kellene bontani.

„Ez azt jelentené, hogy az egyik csoportot az osztályfőnöke tanítaná, míg a másikat valaki más, adott esetben akár a felső tagozatról, akit nem ismernek, és ráadásul nem is igazán kompetens alsó tagozatosokat tanítani” – fejtette ki Nagy Árpád, hozzátéve, hogy erre viszont talán nem lesz szükség, mivel az eddigi igényfelmérésük alapján minden osztályból hiányzik majd néhány diák.

Elmondta ugyanakkor, hogy a kihelyezett tagozatuk a Barátság téren júniusban nem fog működni, őket is beköltöztetik a félig üres iskolába.

Emlékeztetett arra is, hogy újraindul a napközi és az iskolai étkeztetés is, ugyancsak az igények alapján. Az előírások szerint viszont törekedni kell arra, hogy a csoportok együtt maradjanak és lehetőleg ne keveredjenek az iskolában való tartózkodásuk alatt. Eddig a napközi esetében több osztály diákjait vonták egy csoportba, most viszont ezt nem tehetik meg. „Szerencsére meg tudjuk oldani, mert van két évfolyam is, ahol négy osztályból három csoport alakul a tanítás ideje alatt, így felszabadulnak tanítónők, akik foglalkozni tudnak a napközisekkel” – szögezte le.

A 60 év feletti, illetve várandós pedagógusoknak nem lesz kötelező az iskolai tanítás, az igazgató elmondása szerint viszont a túlnyomó többség jönni szeretne. Nekik nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy vállalják az oktatást, ahogy a diákok esetében a szülőknek is becsületbeli nyilatkozatot kell kitölteniük arról, hogy gyermekük nem beteg.

A máshol érvényes higiéniai előírások az iskolákra is vonatkoznak, tehát érkezéskor a diákoknak fertőtleníteniük kell a kezüket, és mindegyikük testhőmérsékletét megmérik. Ez a nagyobb iskolákban reggelente értelemszerűen eltarthat egy darabig. A minisztérium által kiadott útmutató szerint a diák, akinek a testhőmérséklete eltér a normálistól, nem vehet részt a tanítási órákon, akinél pedig napközben mutatkoznak a Covid-19-re jellemző tünetek, azt elkülönítik, míg a szülő érte jön.

A diákoknak a tanítási órákon az osztályban nem, de az iskola épületében maszkot kell viselniük. Az útmutató tartalmazza szintén, hogy egy tartalék szájmaszkot és egy csomag papírzsebkendőt is magukkal kell hozniuk.

(SzT)