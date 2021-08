A nyitott iskolákért címmel indít oltásnépszerűsítő kampányt az oktatási tárca

A nyitott iskolákért címmel indított oltásnépszerűsítő kampányt az oktatási minisztérium. A kampány célja felhívni a figyelmet arra, hogy ha az akarjuk, hogy az iskolák működjenek és biztonságosak legyenek, fontos, hogy a lehető legtöbben beoltassák magukat a COVID-19 ellen. Országos kampányt indítanak, augusztus 16-tól speciális telefonvonal indul – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter.

TASR

„Találkozni fogunk a polgármesterekkel, és javasolni fogjuk, hogy mindenki használja ki a szünidőből hátralevő heteket, és oltassa be magát" - mondta Gröhling, és hozzátette, még mindig nem elegendő az átoltottság, egyelőre nem lehet kollektív immunitásról beszélni.

A miniszter emlékeztetett, hogy az iskolák működése attól függ, mennyien lesznek beoltva. Elmondása szerint még mindig sok az olyan járás, ahol alacsony a beoltottak aránya, és emelkedik a fertőzöttek száma, ami várhatóan ahhoz vezet, hogy újra fellángol a járvány, be kell zárni az iskolákat, és megint át kell térni az online oktatásra. A minisztérium elsősorban az ilyen önkormányzatok vezetőivel fogja tartani a kapcsolatot, szakértők és a call centrum segítségét is igénybe veszik.

A miniszter úgy fogalmazott, a 80 százalékos átoltottsági aránnyal elégedett lenne, de ennek még a közelében sem vagyunk.

Juraj Droba, Pozsony megye elnöke rámutatott az online oktatás hátrányaira, különösen a szakképzésben.

„A bezárt iskolák miatt a mai középiskolások - képletesen szólva - kanapégenerációvá váltak, hiszen lényegében tizenkét hónapig nem jártak iskolába. Online tanulnak, de a távoktatásnak megvannak a maga határai"

- mutatott rá. A megyeelnök szerint az elvesztegetett év miatt a társadalmi kapcsolatok is csorbákat szenvedtek.

„Mindannyiunk feladata gondoskodni arról, hogy ez ne ismétlődhessen meg, és az iskolák nyitva legyenek"

- mondta.

A Pozsony megyei települések polgármesterei egyöntetűen deklarálták, mindent megtesznek azért, hogy az összes iskola kinyithasson, ezért arra kérnek minden felnőttet – a szülőket és a pedagógusokat is - hogy oltassa be magát. „Szeretnék csatlakozni ahhoz a felhíváshoz, hogy az iskolai alkalmazottak ne habozzanak , hanem oltassák be magukat. Gyerekeik érdekében a szülőket is ugyanerre kérem" - mondta Martin Chren, Pozsony-Ružinov városrész polgármestere. Lukáš Baňacký, Lamač városrész polgármestere emlékeztetett, ha működőképes stratégiát akarunk, egységnek kell lennie.

Tomáš Szalay megyei tiszti orvos, a megyei hivatal egészségügyi osztályának igazgatója azt mondta, az oltás iránti érdeklődés feltételezhetően nőni fog, ha megugrik a vírus delta variánsa okozta megbetegedések száma. Úgy véli ez augusztus végére, szeptember elejére várható. „Ha a delta vírusváltozat uralkodóvá válik, az talán újabb lendületet ad az oltási kampánynak" - fogalmazott Szalay. A megye képviselői arra kérik az oktatási tárcát, hogy a COVID-szemafor kidolgozásakor vegyék figyelembe az átoltottságot.

TASR