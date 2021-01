Nyitrán még mindig súlyos a helyzet, és Besztercebánya sem ússza meg a járványt

A Denníkn kiértékelte a koronavírussal kapcsolatos adatokat, azokat grafikonokba rendezete, és komoly megállapításokat tett. A számadatok szerint még mindig Nyitrán a legrosszabb a helyzet.

Fotó: TASR

Ez a14 napos megbetegedési adatokból következik, ami azt is mutatja, hogy Trencsén és Svidník is nyakig van a járványban. A Besztercebányai járásban is szélsebesen romlik a helyzet.

Ahogy arról beszámoltunk, mára újabb 71 személy esetében igazolódott be, hogy a koronavírus szövődményei okozták a halálát, így már 2788 halálos áldozatot követelt a fertőzés az országban. Az elemzésből kiderült, hogy a halálozás mértékének 7 napos mozgó átlaga már negyedik napja csökken, pénteken ez 77-et mutatott, ami azt jelenti, hogy jelenleg Szlovákiában egy átlagos napon 77-en veszítik el a járvánnyal folytatott küzdelmet.

Az országban január 6-ig 10,7 ezer ember kapta meg a vakcinát, ami a lakosság 0,2 százaléka. Hivatalosan december 26-án kezdődött meg Szlovákiában a koronavírus elleni oltás. Csak összehasonlításként, a 9 milliós Izraelben már pár nappal ezelőtt beoltották a lakosok 12 százalékát.

(denníkn/para)