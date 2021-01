Nyitrán olyan durva a járványos helyzet, hogy az ország másik végéből katonai helikopterrel vittek lélegeztetőgépeket

Január elsején este a védelmi minisztérium öt lélegeztetőgépet repített az eperjesi egyetemi kórházból a nyitrai kórházba.

Illusztráció (wikipédia)

Eperjesről UH-60 Black Hawk katonai helikopterrel szállították a rakományt Sliačig, ahol a rossz időjárás miatt az orvosi berendezéseket átpakolták gépjárművekre és úgy futottak be Nyitrára. A kerületi székhely egyetemi kórháza jelenleg nagyon súlyos helyzetben van. Ezt példázza az is, hogy Nyitrán annyira riasztó a járványhelyzet, hogy a halálesetek növekedése miatt a temetésekre is nagyon sokat kell várni.

(TASR/para)