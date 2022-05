Nyolc évre bevonul a hűvösre a korábbi speciális ügyész, Dušan Kováčik!

A Legfelsőbb Bíróság kedden ítéletet hirdetett Dušan Kováčik volt speciális ügyész korrupciós ügyében.

Dušan Kováčik (Fotó: TASR)

A bizonyítási szakasz pénteken zárult le, így a Legfelsőbb Bíróság kedden döntött Kováčik fellebbezéséről, amelyet a Specializált Büntetőbíróság ítéletével szemben nyújtott be.

A Legfelsőbb Bíróság bűnösnek találta Kováčikot a kenőpénz elfogadásának ügyében. 8 év szabadságvesztést kapott, emellett pedig 100 ezer euró büntetést kell fizetnie.

Kováčik bűnös továbbá az információszivárogtatás kapcsán is. Az elsőfokú ítélettel szemben a Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében a vagyonát nem kobozzák el.

A vádirat szerint Kováčik legalább 2017-től a Takáč-bűnbandának segített olyan módon, hogy különböző információkat szivárogtatott a tagjaikat érintő ügyek irataiból, és hogy 50 ezer eurónyi kenőpénzt kapott azért, hogy bebiztosítsa a bűnszervezet feje, Ľubomír Kudlička szabadlábra helyezését.

A Specializált Büntetőbíróság által első fokon kiszabott 14 évet tehát a Legfelsőbb Bíróság 8 évre enyhítette.

A Legfelsőbb Bíróság eltörölte a bűnszervezettel való együttműködéssel kapcsolatos ítéletet. Nem sikerült bizonyítani tehát, hogy Kováčik segítette a Takáč-bűnbandát. Tény, hogy a Kováčiknak átadott kenőpénz a bűnszervezet feje, Ľubomír Kudlička szabadlábra helyezésével volt összefüggésben, de nem igazolódott be, hogy Kováčik közvetlenül a bűnbanda tagja volt.

Kováčik érzelmek nélkül vette tudomásul az ítéletet. Büntetését minimális őrzési fokozatú börtönben kell letöltenie. Bár nyolc év szabadságvesztésre ítélték, másfél évet már rács mögött töltött, így azt leszámítják a büntetés időtartamából.

A korábbi speciális ügyészt, aki tucatnyi súlyos korrupciós vagy egyéb ügyet söpört a szőnyeg alá, tavaly szeptemberben ítélték el első fokon 14 évre, idén márciusban viszont a jogerős ítéletig szabadlábra helyezték, csupán elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. Másfél évig volt vizsgálati fogságban. Pamela Záleská bírónő, akinek a szenátusa az első fokú ítéletnél döntött a Specializált Büntető Bíróságon, mintegy 100 oldalas indoklást írt, Kováčik fellebbezése viszont 10-szer ilyen hosszú.

"Ártatlan vagyok és a halálos ágyamon is ezt fogom állítani" - üzente még az első fokú ítélet kihirdetése előtt megtartott záróbeszédében, és ezt a későbbiekben is hangsúlyozta, hozzátéve, a halálos ágyán is ezt fogja mondani. A pénteki tárgyaláson az ügyében vallomást tett tanúk szavahihetőségét kérdőjelezte meg.

Az ügy egyik koronatanúja a rendőrséggel együttműködő Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának korábbi vezetője, aki a kenőpénz közvetítéséért saját bevallása szerint további 25 ezer eurót kapott. Beszélt arról is, hogy Kováčik számára is szivárogtatott információt olyan ügyben, melyben ő, vagyis Makó volt a gyanúsított, bizonyítékként pedig átadott neki egy határozatot egy ellene irányuló eljárásról. Ezt meg is találták a nyomozók a nála tartott házkutatás során.

A hírt bővítjük.



(Aktuality.sk)