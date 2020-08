Nyolc fiatal bírót nevezett ki a köztársasági elnök

Zuzana Čaputová köztársasági elnök nyolc új bírót nevezett ki kedden délelőtt.

Fotó: TASR

A pozsonyi elnöki palotában zajló esemény során az államfő beszédet is mondott, melyben hangsúlyozta, hogy a kinevezett bírók egy új generációhoz tartoznak, akikkel szemben pozitívak az elvárások.

"Minőségi és tisztességes bírói személyiségekre van szükségünk. A kinevezést vegyék az önökbe vetett bizalom kinyilatkoztatásának, hogy bízunk abban, ilyen bírói személyiségek válnak önökből" - mondta Zuzana Čaputová. A bírákat egyúttal figyelmeztette arra, hogy a bírói függetlenség nem privilégium és nem is a bírók kiváltsága, hanem az állampolgárok alkotmányos joga, akik a bíráktól igazságosságot várnak el.

"Azonban a függetlenség nem elég, ha nem egészül ki egy másik fontos pillérrel, a felelősséggel. Csak a független bírói hatalom felelős teljesítménye vezethet küldetése beteljesítéséhez, az igazságszolgáltatásba vetett bizalom megerősítéséhez"

- tette hozzá az elnök. Čaputová rámutatott arra is, hogy az igazságszolgáltatásba vetett bizalom része az is, hogy a bíró magánemberként is tiszteletben tart minden értéket és szabályt, amelyet a munkája során érvényesít.

Az újonnan kinevezett bírók névsora:

Michal Calko - Bártfai (Bardejov) Járásbíróság

Andrea Gulčiková - Zsolnai Járásbíróság

Eva Krošlák - helyettesítést végző vendégbíró - Nagyszombati Kerületi Bíróság

Michaela Perďochová - Zsolnai Járásbíróság

Michaela Svoreňová - Zólyomi Járásbíróság

Boris Šiška - helyettesítést végző vendégbíró - Nyitrai Kerületi Bíróság

Michal Trúsik - Besztercebányai Járásbíróság

Simona Vráblová - helyettesítést végző vendégbíró - Nagyszombati Kerületi Bíróság.

(TASR/parameter)