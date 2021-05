Nyolc súlycsoportban is világbajnok tudott lenni, aztán szenátorrá választották, most visszatér a ringbe 

Manny Pacquiao hosszabb szünet után augusztus 21-én, Las Vegasban az amerikaiak váltósúlyú profi ökölvívó világbajnoka, Errol Spence elleni meccsen tér vissza a ringbe.

Az időpontot és a helyszínt a Fülöp-szigeteki bokszoló tette közzé a honlapján. A 42 éves Pacquiao, akit éveken át az egyetemes profi ökölvívás egyik legjobbjaként jegyeztek, és nyolc különböző súlycsoportban is világbajnok tudott lenni, 2016-ban bejelentette visszavonulását, de miután hazájában politikai pályára lépve beválasztották a szenátusba, visszatért a sportághoz. Az újrakezdést követően megszerezte a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki címét, az azóta vívott négy meccséből hármat megnyert, egyet elveszített, de övé lett a Boksz Világszövetség (WBA) bajnoki öve is, és titulusát két ízben is megvédte.

Eddigi utolsó ringszereplése viszont igen régen, 2019 júliusában volt. Profi mérlegén 62 győzelem (39 kiütés), hét vereség és két döntetlen szerepel. Augusztusi ellenfele, a 31 éves Spence veretlen, 27 győzelme van (21 KO), és jelenleg a Boksz Világtanács (WBC) és a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) szervezetek váltósúlyú világbajnoka.

