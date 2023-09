Nyoma veszett a kínai védelmi miniszternek

A kínai államtanácsost már több mint két hete nem látták nyilvánosan, és a már bejelentett diplomáciai találkozókon sem jelent meg.

Rahm a közösségi oldalán azt firtatta, hogy vajon Li házi őrizetben van-e, mert nem vett részt egy vietnami és egy szingapúri találkozón sem.

"1.: A kínai védelmi minisztert 3 hete nem látták és nem hallottunk felőle. 2.: Nem jelent meg vietnami tárgyalásán. Most: Nem ment el a szingapúri haditengerészet vezetőjével megbeszélt találkozójára sem, mert házi őrizetbe helyezték???" - írta Rahm a korábban Twitterként ismert X közösségi oldalon.

Mao Ning kínai külügyminisztériumi szóvivő a arra a kérdésre, hogy Li vizsgálat alatt áll-e, azt válaszolta, hogy "nincsenek birtokában releváns információk".

A Financial Times című londoni lap pénteken amerikai kormánytisztviselőket idézve arról számolt be, hogy az Egyesült Államok kormánya szerint Li ellen nyomozás folyik Kínában. A The Wall Street Journal című amerikai lap szerint pedig a védelmi minisztert a múlt héten kihallgatásra vitték és eltávolították a posztjáról Kínában.

The US believes Li Shangfu, who has not been seen in public for two weeks, has been stripped of his responsibilities as China's defence minister https://t.co/U1lmrJTW8U pic.twitter.com/QS3J957dVb