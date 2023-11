A nyomozás szerint Lučanský öngyilkosságot követett el, Zurian viszont köti az ebet a karóhoz

Lezárult Milan Lučanský egykori országos rendőrfőkapitány halálának vizsgálata. A belügyi inspekció nyomozója semmilyen idegenkezűséget nem állapított meg, így a tavalyi vizsgálat eredménye nem változott.

Milan Lučanský (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Marián Spišák, az Eperjesi Kerületi Ügyészség szóvivője az Aktualityvel közölte, hogy a Főügyészség a kerületi ügyésszel összhangban törvényesnek ítélte meg a belügyi inspekció nyomozójának tavaly júniusi határozatát a büntetőeljárás leállításáról. Hozzátette, Lučanský börtönben elszenvedett sérüléseivel, majd az ezt követő halálával kapcsolatban nem állapítottak meg idegenkezűséget.

Hozzátette továbbá, hogy az ügyet felügyelő Főügyészség idén márciusban további utasítással egészítette ki a nyomozást, mégpedig azzal, hogy vizsgálják meg, az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar (ZVJS) alkalmazottai megfelelő módon reagáltak-e Lučanský állapotára, illetve elkövettek-e minden szükséges lépést öngyilkosságának megakadályozása érdekében. Végül ez a nyomozás is azzal zárult le, hogy az őrök nem követtek el bűncselekményt a rendőrfőnök halálával kapcsolatban.

Miroslav Radačovský, az elhunyt hozzátartozóinak törvényes képviselője viszont panaszt nyújtott be a határozat ellen, amit majd az ügyész bírál el. Minden bizonnyal erről a panasztételről beszélt múlt héten Radačovský a nemzetbiztonsági bizottság ülésén. Közölte, hogy egy rendkívüli módosító eszközzel támadta meg a már lezárt nyomozást. Emellett panaszt nyújtott be az Alkotmánybíróságon is.

Mária Kolíková volt igazságügyi miniszter két évvel ezelőtt létrehozott egy speciális bizottságot, amely Milan Lučanský halálának körülményeivel foglalkozott. Ez ugyancsak nem állapított meg idegenkezűségre utaló jeleket. Maroš Žilinka főügyész szintén nem vonta kétségbe az ügyészség határozatát, amely szerint a volt rendőrfőnök halálát öngyilkosság okozta. Kolíková szerint a károsultak képviselője kihasznál minden lehetőséget, amit a szlovák jogrend kínál, eljárási módját pedig egyedinek nevezte.

Lučanský halála egy héttel ezelőtt is felmerült, amikor Branislav Zuriant, a belügyi inspekció új igazgatóját meghallgatta a nemzetbiztonsági bizottság. Amikor Lučanský Tibor Gašpart váltotta a rendőrfőnöki poszton, Zurian lett a NAKA igazgatója. Ezt a pozíciót két évig töltötte be.

Zurian meg van róla győződve, hogy Lučanskýt megtámadták és megölték. Állítása szerint ő maga egy fenyegető üzenetet talált az autója ablaktörlője mögött, amiben a következő állt: „Milan már vár téged”. Zurian a Lučanský fején megállapított sérülésekből kiindulva meg van róla győződve, hogy fizikai támadásra került sor. Hozzátette: ha a nyomozás során sikerül bizonyítani, hogy saját magát ütötte fejbe hátulról, akkor tiszteletben fogja tartani.



(Aktuality)