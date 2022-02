Nyugat egyelőre tartalékolja egyik legerősebb fegyverét. Mit jelentene Oroszország számára, ha kizárnák a SWIFT-ből?

Az egyik lehetőség, amivel Oroszországot meg lehetne bénítani, ha kizárnák a Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaságból (SWIFT), amit pénzutalásra használnak szerte a világon. Az oroszok csütörtöki támadását követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett a balti államok külügyminiszterei is ezt szorgalmazták – írja a TV Noviny.

Olaf Scholtz német kancellár és Joe Biden amerikai elnök egységesen kijelentették, hogy Oroszország kizárása a SWIFT-ből egyelőre nem része azoknak az intézkedéseknek, amiket a szankciós csomag megalkotásakor komolyan fontolóra vettek. Felhívták rá a figyelmet, hogy ez a lehetőség ugyan keményen sújtaná az orosz bankokat, viszont azt is magával vonná, hogy az EU-állampolgárok nehezebben juthatnának hozzá az Oroszországban lévő pénzükhöz. Emellett Oroszország már egy ideje dolgozik egy alternatív fizetési rendszeren.

Oroszország SWIFT-ből való kizárását Németország is megérezné, ugyanis Kína és Hollandia után ő Moszkva harmadik legnagyobb üzleti partnere. Sőt, Németország már meglépte azt, hogy felfüggesztette az Északi Áramlat-2 földgázvezeték üzembe helyezését. Oroszország kizárása emellett azt is eredményezheti, hogy gazdaságilag közelebb kerülne Kínához, amely ezt örömmel is fogadná, ugyanis nem titkolt szándéka, hogy a dollárt letaszítsa a világ legerősebb valutájának a pozíciójából.

Ez a lehetőség már a Krím-félsziget 2014-es elcsatolásakor is szóba került, akkor Oroszország kijelentette, hogy hadüzenetként tekintene erre.



