Nyugat-szlovákiai Hummel IV. liga (Régióbajnokság) 6. forduló: Győzelemre várnak a lévaiak

Zsinórban ötödik bajnokijukat bukták el a nádszegiek. Vendégként három pontot zsákmányoltak az érsekújváriak és az ímelyiek. Privigyén kétszer is a bősieknél volt az előny, de a hazaiak kétszer egyenlítettek, a párharc pontosztozkodással fejeződöt be. Ugyancsak vendégként ikszeltek az ógyallaiak. Továbbra is nyeretlenek a lévaiak.