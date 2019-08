Nyugat-szlovákiai V. liga, déli csoport, 3. forduló: Szárnyal a somorjai STK-fakó

Ugyancsak remekelnek a légiek, akik sorozatban harmadik felső-csallóközi derbijükön gyűjtötték be a három pontot. Tegyük hozzá: a légiek kétszer vendégként diadalmaskodtak. Nyárasdon a hodosiaknak termett babér. Ezúttal is gólképtelenek voltak a kisudvarnokiak és a nádszegiek. Emberhátrányban fejezték be a csatát a jányokiak. Osztálykülönbséggel fektették két vállra soros ellenfelüket a nagybonyiak, mezükben Nenad Sarics triplázott.

Eredmények:

Šoporňa–Kisudvarnok 4:0 (3:0), g.: Vörös (19., 38., 42.), Pavlovič (58.).

Nyárasd–Hodos 1:2 (1:1), g.: Varga (12.), ill. Shevcsenko (38. – 11-esből), Kayembe (90.).

FC STK 1914 Somorja B–Egyházkarcsa 3:0 (1:0), g.: Bujka (31., 64. – 11-esből), Minčič (73.).

Jóka–Vágpatta 2:3 (0:3), g.: Nagy (79.), Kratochvíl (89.), ill. Valenta (23.), Matušica (33.), Dvorský (45.).

Nagyabony–Kismácséd 4:0 (3:0), g.: Sarics (7., 44., 90.), Katona (31. – 11-esből),

Jányok–Nádszeg 1:0 (0:0), g.: Štibrich (47.).

Csenke–Lég 2:4 (1:1), g.: Lengyel (8.), Sedlák (88.), ill. Csölle Márió (22.), Dékány (49.), Fekete Zoltán (57., 66.).

Szabadnapos: Illésháza.

A bajnokság állása:

1. STK Somorja B 3 3 0 0 7:0 9 2. Šoporňa 3 3 0 0 7:1 9 3. Lég 3 3 0 0 9:5 9 4. Nagyabony 3 2 0 0 5:0 6 5. Hodos 3 2 0 1 9:8 6 6. Egyházkarcsa 3 2 0 1 7:7 6 7. Illésháza 2 1 0 1 3:1 3 8. Jányok 2 1 0 1 4:4 3 9. Nyárasd 3 1 0 2 5:7 3 10. Vágpatta 3 1 0 2 5:7 3 11. Kismácséd 3 1 0 2 4:6 3 12. Jóka 3 0 1 2 2:6 1 13. Kisudvarnok 3 0 1 2 0:6 1 14. Nádszeg 3 0 0 3 0:3 0 15. Csenke 3 0 0 3 5:11 0

