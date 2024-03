Nyugat-Szlovákiai VI. HUMMEL LIGA, Déli csoport, 15. forduló: Fordulatos csallóközi derbin győztek a Csallóközcsütörtökiek

A Nyugat-szlovákiai VI. liga Déli csoportjának tavaszi nyitányán három csallóközi derbit is rendeztek. A Jányok Tink duplájával győzte le a légieket, a tabellaelső nyárasdiaknak egy gól is elég volt a nagyabonyiak ellen, míg a csallóközcsütörtökiek fordulatos meccsen múlták felül a csenkeieket: a vendégek már az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert, a hazaiak viszont a második játékrészben negyed óra alatt fordítani tudtak, és végül meg is nyerték a mérkőzést. A felsőszeliek tartják a lépést a nyárasdiakkal, hétvégén a Balony ellen diadalmaskodtak.