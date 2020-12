Odafentről nem akarták, hogy Bašternákot a vacak néhány milliós adócsalási ügyei miatt háborgassák

Az adócsalásért 5 év letöltendőre ítélt Ladislav Bašternák adócsalási ügyében elsüllyesztett nyomozásról is csiripelt a rendőrségnek Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának volt igazgatója. A Denník N összegezte ezt a szálat.

Ladislav Bašternák (Fotó: TASR)

Bašternák cége, a BL 202 törvénytelenül igényelt vissza mintegy 2 millió eurónyi adót az államtól, miután fiktív szerződésekkel értékesített bizonyos lakásokat. Az ügyben feljelentés született 2014-ben a BL 202-vel szemben, ám a vizsgálótiszt, Tatiana Ujváryová, majd a speciális ügyész, Dušan Kováčik sem látott indokot arra, hogy büntetőeljárás induljon.

Makó a vallomása szerint akkoriban került a Pénzügyi Hatósághoz, amikor elutasították a feljelentést, noha szavai szerint az ügyön tovább dolgoztak és előkészítettek egy büntetőeljárást.

Bűnügyi vizsgálat végül csak 2016 márciusában indult, amikor a sajtó már figyelmeztetett a Bašternák-ügy elsüllyesztésére. Makó azt vallotta, hogy valamikor 2015-ben vagy 2016-ban Tibor Gašpar országos rendőrkapitány meghívta egy ebédre a Szlovák Rádió épülete alatti Steam & Coffee étterembe (ami egyébként Robert Kaliňák és Ján Počiatek tulajdonában volt), és a Bašternák-ügyről érdeklődött, mire ő értetlenkedett afelett, hogy Bašternák miért nem gyakorol hatékony megbánást (účinná lútosť). Ez azt jelenti, hogy ha kifizetné az adósságát az államnak, akkor megúszhatná a büntetőeljárást.

Makó szavai szerint Gašpar erre azt válaszolta, hogy "ezt onnan fentről nem akarják", azt viszont nem árulta el, hogy konkrétan kik. Gašpar azt kérte, minden lépésükről tájékoztassa őt. Bašternák végül mégiscsak "megbánta" a dolgot, és kifizette a 2 milliós adósságát, az ügyészség azonban kijelentette, hogy ebben az esetben ez nem érvényes, és nem úszhatja meg általa a büntetőeljárást.

Bašternákot végül elítélték első fokon, majd a kerületi bíróság ezt 5 évre súlyosbította, azzal együtt, hogy a vagyonát is elkobozzák. Addigra viszont sikerült a vagyona nagy részét a feleségére átíratnia, noha ennek érvénytelenítéséért máig küzd az állam. Bašternák mostanra le is ülhette volna a büntetését, ha az elején nem süllyesztik el az ügyét, ehhez képest most csupán két éve, hogy börtönben csücsül.

(Denník N)