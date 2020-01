Odavannak a Paraméter fotósának képeiért Magyarországon is

Emellett a zsűri dicséretben részesitette portálunk munkatársának Vivien c. sorozatát, amely egy ritka betegséggel küzdő kislány mindennapjait mutatja be. Ez tavaly októberben első dijat nyert a Szlovák Sajtófotó Pályázaton.

A teljes fotósorozatot IDE kattintva lehet megtekinteni.

A díjak odaítéléséről ezúttal is nemzetközi zsűri döntött, amelynek elnöke Szlukovényi Tamás, a Toronto/London székhelyű Archive of Modern Conflict kurátora volt, aki korábban 25 évig dolgozott a Reuters hírügynökségnél, ahol fotóriporter, szerkesztő, illetve fotófőszerkesztő volt.

A zsűriben ezúttal Ron Haviv Emmy-díjra jelölt fotóriporter, a New York-i székhelyű VII Photo Agency alapító tagja, João Silva, a New York Times Portugáliában született, de a Dél-afrikai Köztársaságban élő háborús fotóriportere, Daniela Mrazkova cseh szakíró, a World Press Photo és a Pictures of The Year pályázatok többszöri zsűritagja, valamint Stiller Ákos fotóriporter, a National Geographic,a CNN, a Spiegel, a Stern és más lapok tudósítója kapott helyet.

A pályázatra ezúttal 267 fotográfus 2488 pályaművet küldött, a beérkezett képek száma összesen 6079 volt. Az ünnepélyes díjátadó és a 38. Magyar Sajtófotó Kiállítás megnyitója április 16-án lesz Budapesten, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.

A fiatal dunaszerdahelyi fotóriporter 2017-ben a Slovak Press Photo 6. évadjának gáláján részesült rangos elismerésben. Akkor két kategóriában jutalmazták.

2018-ban a Cseh sajtófotó prágai gáláján kapott különdíjat.

Tavaly januárban szintén a Magyar Sajtófotó Pályázaton díjazták. Portré kategóriában harmadik díjjal, Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia kategóriában pedig második díjjal jutalmazták.

(p)