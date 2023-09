Ódor kijelentette, készek addig kormányozni, amíg megalakul egy stabil kormány

Ódor Lajos kormánya kész addig irányítani az országot, amíg a választási eredmények alapján sikerül egy stabil kormányt létrehozni. Ezt Ódor Lajos miniszterelnök jelentette ki a kormány szerdai ülését követően a lehetséges választási patthelyzet kialakulására vonatkozó kérdésekre reagálva.

Ódor Lajos (TASR)

„A tényleges választási eredmények nem mindig tükrözik a politikai közvélemény-kutatásokat” – mondta Ódor a felmérésekre reagálva, melyek szerint előfordulhat, hogy senki sem tud majd kormányt alakítani. „Arra is felkészültünk, ha ilyen helyzet állna elő, a kormányban is elemeztük ezt, és ha a helyzet úgy kívánja, addig maradunk, amíg szükséges, amíg létrejön egy stabil kormány” – tette hozzá Ódor.

A szombati (szeptember 30.) választással kapcsolatban Ódor este beszédet mond a közmédiában (RTVS), de már a kormány sajtótájékoztatóján is felszólított mindenkit, hogy menjen el szavazni, mert ezzel nemcsak a társadalom számára fontos kérdésben nyilvánít véleményt, de saját magának is jót tesz. „Azt mondják, napi 10 ezer lépést kellene megtennünk az egészségünk megőrzése érdekében. Kérem, hogy ezt a 10 ezer lépést szombaton arra használják fel, hogy elmennek a szavazóhelyiségig, és ha már ott vannak, akkor szavazzanak is. Kérem, tegyék meg ezt a saját egészségük érdekében, és akkor egészségesebb lesz az ország is” – tette hozzá.

Martin Královič belügyi államtitkár kijelentette, van értelme a kampánycsend intézményének. „Természetesen kérdés, hogyan fog festeni ez a valóságban éjfél után, hiszen eltérőek az egyes politikusok módszerei. Egyesek folytatják az üzenetek küldözgetését a választóknak, a törvényt úgy tartják be, hogy fizetett hirdetéseket már nem tesznek közzé. Mások meg 'posztoló üzemmódra' váltanak és tájképeket, cicuskák meg kutyuskák fényképeit teszik közzé” – tette hozzá Královič.

A belügyminisztérium és az állami választási bizottság felkészült a kampánycsendsértésekkel kapcsolatos bejelentések kivizsgálására.

TASR

