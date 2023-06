Ódor kiosztotta Ficót és Matovičot is: Mi lesz önökkel, ha Soros egyszer meghal? – a kormányprogramról vitáz a parlament

Ma elkezdődött a parlamentben az Ódor-kormány programjának vitája. A miniszterelnök a hétfőn elfogadott kormányprogram támogatását kérte a képviselőktől, tényleges támogatást azonban csak az SaS-től, Eduard Heger Demokratáitól és a PS egyetlen képviselőjétől várhat. A Sme rodina feltételes támogatásról beszélt, de Robert Fico és Igor Matovič is nekiesett Ódoréknak. Matovič rögtön hazugsággal, a korrupció elkenésével és populizmussal vádolta az Ódor-kormányt, az OĽaNO elnöke a legjobban Horváth Mihály pénzügyminiszterre bukott ki. A szavazás időpontja még nem ismert, de kicsi az esélye, hogy a kormány bizalmat kap.

Ódor Lajos miniszterelnök kedden a parlamentben is bemutatta kormányának programtervezetét, és kérte a képviselőktől a bizalmat kormánya számára. A pártok vezérszónokai közül Igor Matovič (OĽaNO) és Robert Fico (Smer) támadta legélesebb az új kormányt, az OĽaNO elnöke egyenesen politikai üzletet lát abban, hogy az SaS támogatást ígért az Ódor-kabinetnek.

„Ne tagadja, hogy a kormányhivatal vezetője politikai jelölt, ezért kap támogatást az SaS-től” – húzta elő Matovič Michal Luciak volt SaS-es (korábban Za ľudí) képviselő kinevezését a kormányhivatal élére.

Ódor szerint azonban csak leváltották Matovič jelöltjét, Július Jakabot, aki eddig betöltötte ezt a posztot. Luciak egyébként lemondott a parlamenti mandátumáról és nem indul az őszi választáson. De Matovič kifogásolta azt is, hogy vannak olyan kormánytagok, akik közelebb állnak a KDH-hoz (Daniek Bútora oktatási miniszter), a PS-hez (Miroslav Wlachovsky külügyminiszter). A kormány minden tagja vállalta azonban, hogy nem indul az őszi választáson. A háttéralkut cáfolta Karol Galek (SaS) is.

„Értem, hogy az OĽaNO saját maga alapján ítél” – jelentette ki Galek.

Ki hazudik és hogy is áll a költségvetés?

A legjobban azonban Horváth Mihály pénzügyminiszter szúrja Igor Matovič szemét, aki ki merte jelenteni, hogy az ország pénzügyei nagyon rossz állapotban vannak.

„Hazugságokat terjeszt a költségvetés állapotáról, Horváth Mihály pénzügyminisztert nyilvánosan manipulálja a közvéleményt” – vádolta meg a pénzügyminisztert Matovič.

Az OĽaNO elnöke szerint ugyanis a pénzügyminiszter szándékosan eltitkolta, hogy 2012-ben még rosszabb volt a helyzet, mint ma.

Horváth Mihály cáfolta, hogy bármit elhallgatott volna, és visszautasította a hazugság vádját is. „Az államháztartás kilátásai valóban nagyon rosszak, ha nem tennénk semmit, akkor óriásira nőne a hiány” – jelentette ki Horváth, aki az uniós és nemzetközi intézmények mellett a hazai Költségvetési Tanácsra hivatkozva. Tagadta azt is, hogy szándékosan elhallgatta volna, hogy voltak rosszabb évek is az állami költségvetés szempontjából.

„Nem az a lényeg, hogy az idei a legrosszabb, vagy talán egy hajszállal jobb, és hátulról csak a második” – mondta a pénzügyminiszter.

Szerinte a trendek nagyon rosszak, és ha a kormány nem stabilizálja az államháztartást, annak a már a következő években nagyon súlyos következményei lesznek.

Matovič számon kérte a két követelését is a kormánytól: a havi 200 eurós családtámogatási összeget és az egyszeri, 500 eurós „választási bónuszt” garantálását.

„Nem akarunk egyetlen pártnak sem választási kampányt csinálni” – magyarázta Ódor, hogy miért nem támogathatják az 500 eurós választási bónuszt.

Az infláció nem most kezdődött

Robert Fico az infláció elleni harcot kérte számon a május közepén kinevezett kormánytól, a Smer elnöke szerint ugyanis az áremelkedés a nyugdíjasokat és a kiskeresetű munkavállalókat is súlyosan érinti.

„A kormányprogram nem reagál a legfontosabb problémára, ami az árak növekedése és a reálbérek csökkenése” – emelte ki Fico.

Ódor szerint azonban az infláció nem most kezdődött, ezért az infláció elleni küzdelmet sem lehet számonkérni azon a kormányon, amit csak május közepén nevezett ki Zuzana Čaputová köztársasági elnök.

„Hol volt ön eddig, ha csak most akar segíteni – kérdezte Ódor Ficót. – Nem igaz, hogy nem akarunk segíteni a rászorulóknak, de nem tudunk nagy lapáttal osztogatni.”

Azt is elismerte azonban, hogy már a jelenlegi kormányok is próbálták enyhíteni az infláció hatását, elsősorban az energiaárak emelkedését kompenzálták a cégek és a lakosság számára is.

„Mi lesz, ha egyszer meghal Soros”

A miniszterelnök figyelmeztette a Smer elnökét arra is, hogy az új kabinetet, a szakértői kormányt azért kellett kinevezni, mert a parlament képtelen volt megoldani a kialakult kormányválságot. Fico kifogásolta a „21 millió eurós támogatást a Soros-szervezeteknek”. Ódor szerint azonban Ficónak inkább köszönetet kellene mondania az amerikai filantrópnak.

„Jobb lenne, ha fizetnék az egészségbiztosítását, mert mi lesz, ha egyszer meghal” – utalt a miniszterelnök arra, hogy Fico és Matovič is szívesen vádolja politikai befolyásolással Soros Györgyöt.

A civilszervezeteknek nyújtott támogatást Soňa Gaborčáková szociális ügyi miniszter tette helyre. Szerinte a döntés egyrészt még a jelenlegi kormány kinevezése előtt született meg, és az uniós támogatásból olyan civilszervezetek részesültek, akik már évtizedek óta segítik a rászorulókat.

- lpj -