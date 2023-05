Ódor: Nem azért vállaltam a kormányfői kinevezést, hogy javítsak az életrajzomon; a leendő kormányfő Ficónak is beszólt

Szereti a kihívásokat, mondta Ódor Lajos a TA3 hírtelevízióban, hogy miért vállalta el a szakértői kormány vezetését. A leendő minisztereket Zuzana Čaputová államfővel közösen választották ki, és Ódornak vétójoga volt. A leendő miniszterelnök Robert Ficónak is üzent.

Fotó: TASR

A TA3 hírtelevíziónak adott ma (csütörtök) délben interjút Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel közösen Ódor Lajos miniszterelnök-jelölt. Zuzana Čaputová még mindig nem árulta el a kormány összetételét.

„Csaknem teljesen kész a lista, egy név még kérdéses, ma, legkésőbb holnap nyilvánosságra hozzuk” – jelentette ki Čaputová.

A köztársasági elnök elárulta, hogy már január óta készülnek a Heger-kormány visszahívására, ahogyan többször elmondta, kész volt kinevezni a szakértői kormányt abban a pillanatban, amikor a Heger-kormány valamilyen fontos területen kudarcot vall. „Samuel Vlčan miniszter botránya volt az utolsó csepp a pohárban” – jelentette ki Čaputová.

Az államfő nem tartja hibának, hogy eddig várt a Heger-kormány visszahívásával. „Már decemberben megtehettem volna, az asztalra csaphattam volna, de a Heger-kormánynak több olyan elkezdett projektje is volt, amit fontos volt befejezni” – mondta Čaputová. Ilyen volt például az energiaár-kompenzáció és több törvénytervezet elfogadtatása a parlamentben.

„A Heger-kormánynak még megvoltak a politikai kapcsolatai a parlamenti frakciókkal, és több olyan javaslatot is elfogadott azóta a parlament, amelyeket fontosnak tartok” – magyarázta Čaputová.

Ódor: nem az életrajzom javítása a lényeges

A leendő miniszterelnök már több hónapja készül a feladatra. „Nem azért vállaltam, hogy legyen egy olyan bekezdés is az életrajzomban, hogy miniszterelnök voltam” – mondta a kinevezésével kapcsolatban Ódor. A legfontosabb feladatának a feszült társadalmi helyzet megnyugtatását tartja.

A kormánytagok kiválasztását közösen végezték.

„Vétójogom volt a miniszterekkel kapcsolatban, és a legtöbb minisztert én javasoltam – árulta el Ódor. – A kiválasztás közös volt, de a felelősség a köztársasági elnöké.”

Čaputová megerősítette, hogy Ódor volt az, aki a „miniszteri interjúkat” vezette, vagyis ő beszélgetett a jelöltekkel. „A legfontosabb kritérium a szakmaiság mellett az volt, hogy a jelölt a politikán kívül álljon, és a tisztessége ne legyen megkérdőjelezhető” – mondta Čaputová. Azt nem vizsgálta, hogy milyen a jelölt politikai orientációja, hogy liberális vagy konzervatív értékeket vall-e.

Megpróbálja elnyerni a parlament bizalmát

Ódor tisztában van azzal, hogy nem sok esélye van arra, hogy a leendő kormánya bizalmat kapjon a parlamentben, de mindent meg akar tenni ennek érdekében.

„Találkozni akarok minden olyan párt vezetőjével, aki konstruktívan áll a szakértői kormány munkájához” – jelentette ki a kormányfőjelölt.

Ennél többet azonban nem mondott, azt sem árulta el, hogy a „konstruktív pártok” közé sorolja-e a Smert vagy a szélsőséges pártokat.

A legfontosabb feladatának a jövő évi költségvetés előkészítését tartja, de hosszabb távú terveket nem tűz a kormánya elé. „Minden akut problémát megpróbálunk megoldani” – mondta Ódor. A költségvetés előkészítése mellett az Európai Uniós támogatás felhasználását emelte ki.

„Segíteni akarunk a sebezhető társadalmi csoportoknak is, akár az infláció kapcsán, de más társadalmi problémák kapcsán is” – jelentette ki a leendő kormányfő. Hozzátette azonban, hogy nem híve az egységes, mindenkinek egyformán járó támogatásoknak, szerinte azoknak kell segíteni, akik valóban rászorulnak.

Čaputová a politikai pártok vezetőivel folytatott szerdai beszélgetései alapján abban bízik, hogy a szakértői kormány legalább a tiszteletet megkapja majd a pártok többségétől, ha a bizalmi szavazáson nem is lesz sikeres. „A parlament bizalmának megszerzését, a bizalmi szavazás kérdését sem zárnám le még, egyes pártok vezetőivel a miniszterelnök is tárgyalni fog, de világos, hogy ennek a kérdésnek már politikai vetülete is van” – mondta Čaputová. Szerinte vannak olyan politikai vezetők is, akik attól taratnak, hogy az Ódor-kabinet jobb eredményeket ér majd el, mint az ő kormányuk.

Fico támogatására nem számítanak túlságosan

Zuzana Čaputová nem tartja hibának, hogy Robert Ficót nem tájékoztatta személyesen a szakértői kormány tervezett összetételéről.

„Teljesen világos volt, hogy egy ilyen beszélgetésnek semmi értelme, hazugságokat terjeszt rólam, a készülő kormányt pedig egy idegen hatalom képviselőjének tartja” – magyarázta Čaputová.

A köztársasági elnök komoly problémának tartja, hogy Fico "amerikai ügynökkről" beszél a szakértői kormány egyes tagjaival kapcsolatban, mivel szerinte ezekkel a hazugságokkal csak még jobban megosztja a társadalmat.

Fico Soros-ügynöknek nevezte Ódor Lajost is, mert tanít a Soros György által még Budapesten alapított, ma már bécsi CEU-n, a Közép-Európai Egyetemen.

„Köszönöm Robert Ficónak, hogy a kormánya jelölt engem a Szlovák Nemzeti Bank alelnöki posztjára” – válaszolta Ódor arra kérdésre, hogy mit gondol fico „sorosozásáról”.

Ódor 2018 februárjában lett a jegybank elnöke, még Fico 2018-as leváltása előtt, a Smer-SNS-Híd kormány idején.

