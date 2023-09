Ódor: Szlovákiának olyan országnak kell lennie, ahol öröm élni

Ódor Lajos miniszterelnök arra biztatta az embereket, hogy szombaton (szeptember 30.) menjenek el szavazni. „Menjenek el és döntsenek. Ez az önök országa is, a gyerekeik országa és az ő jövőjükről van szó. Ne hagyják, hogy mások döntsenek önök helyett. Szlovákia mindannyiunk hazája, annak kell lennie. Olyan országnak, ahol öröm élni" - mondta szerdai beszédében.

A kormányfő rámutatott, most döntés születik például arról, hogy a fiatalok és a tehetséges emberek hogy érzik itt magukat, itthon képzelik-e el a jövőjüket. A választáskor eldől, képesek vagyunk-e rendbe hozni az államháztartást, befektetni a gazdaság növekedésébe, segíteni a rászorulókat. Az is eldől, hogy a jogállamiság mindenkire egyformán érvényes lesz-e, de az is, hogy Szlovákia milyen helyet foglal el az EU-ban és a NATO-ban.

Közösen kell tennünk azért, hogy Szlovákia sikeres és magabiztos ország legyen - mondta a kormányfő. „Azt szeretném, ha legyőznénk a csalódottságukat, elutasítanánk a haragot és az ellenségeskedést, a hazugságokat, és az arrogancia minden formáját" - mondta.

A miniszterelnök azt mondta, ő optimista. „Amikor fordulóponthoz érkeztünk - amikor arról volt szó, európai elkötelezettségű ország lesz-e Szlovákia - soha nem tévesztettünk irányt" – mondta Ódor Lajos, és hozzátette, Szlovákia ezért megbecsült partner ma is. „Hiszem, hogy újra bizonyítunk. Hogy az erkölcsi iránytűnk és az értékítéletünk nem mond csődöt" – fogalmazott, és hozzátette, meg kell hallgatnunk, tisztelnünk és tolerálnunk kell egymást.

