"OH HAPPY DAY" - Újévi gospel gála Pozsonyban és Dunaszerdahelyen!

Ígéretes gospel koncertek a világhírű "THE GOLDEN VOICES OF GOSPEL" (New York) előadásában, amely együttessel Michael Jackson is szívesen koncertezett. Az afroamerikai The Golden Voices of Gospel együttes autentikus előadásmódja mindenütt a világon garantálja a vitathatatlan minőséget. Ez a koncert valódi balzsam a léleknek és zenei csemege a fülnek. Érdemes megtekinteni - felejthetetlen élmény!