Ők lettek az Év pedagógusai Dunaszerdahelyen

A városi díjak átadása során derült ki, ki lett az Év pedagógusa kitüntetés szakmai és közönségdíjasa.

Pőcz Ildikó és Várady Zsuzsanna - Fotók (Paraméter) - További felvételekért kattints!

Az Év pedagógusa kitüntetésre az egyes intézmények, illetve pedagógusok jelölhetnek, idén pedig a szakmai díjat Pőcz Ildikó, a Komenský utcai óvoda óvónője vehette át.

Pőcz Ildikó 1982 óta több dunaszerdahelyi óvodában is dolgozott. A Komenský Egyetemen végzett óvodapedagógusként, amit speciális pedagógiával egészített ki. Dolgozott a járási hivatal iskolaügyi osztályán járási tanfelügyelőként, majd a Komenský utcai óvoda igazgatónőjeként is. Méltatásában elmondták, hogy az innovatív felnőttképzés oktatója volt a tanárképzés területén, az óvodában pedig módszertani szervezetet és körtevékenységeket tart, például szlovák nyelvi kört az óvodásoknak.

Preventív programokat szervez és módszertani kézikönyveket készít az óvónők számára. Az óvodai oktatás terén kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a fogyatékossággal élő és az egészséges gyermekek életét harmonikussá tegyék.

"Köszönöm, hogy értékelték, hogy az ember igyekszik, szorgalmas. Sokszor elhangzott, hogy a mai gyermekek mások, nekünk is másoknak kell lennünk, egyre igényesebben, többet kell tanulnunk, és én is azt vallom, hogy az egész életen át tartó tanulás helyénvaló"

- húzta alá a díj átvételekor. Úgy véli, a legnagyobb kihívás, hogy "minden gyereket megismerjünk és megértsük, hogy milyen szükségletei és óhajai vannak még úgy is, hogy olyan kicsi".

A közönségdíjnak hat jelöltje volt: Duben Beáta, Ferdics Béla, Kállay Piroska, Pőcz Ildikó, Várady Andrea, Várady Zsuzsanna. Közülük pedig utóbbi, Várady Zsuzsanna kapta a legtöbb szavazatot, akinek kitüntetését Dunaszerdahely oktatásért felelős alpolgármestere, A. Szabó László és a díj ötletadója, Antal Ágota városi képviselő adta át.

Várady Zsuzsanna 1988 óta a Kodály Zoltán Alapiskola alsó tagozatos pedagógusa, aki Dunaszerdahely mellett Léván folytatott tanulmányokat. Jelenleg első és másodikos tanulókat tanít írásra, olvasásra és számolásra.

2005-ben saját tapasztalatai alapján kidolgozta a Napsugarak programot, egy egész napos foglalkozással járó iskolát, melynek alapja a diákok képességeinek differenciált fejlesztése az anyanyelvi és matematika tantárgyakban. Ezt a programot az iskola a 2006/2007-es tanévben be is vezette. Méltatásában kitértek még arra is, hogy folyamatosan képzi magát, kommunikációs tréningeken vesz részt és projektírást tanult. A kollégákat szakmai tanácsokkal látja el és a színvonalas oktatásra törekszik. Munkáját 32 éve felelősségteljesen és odaadással végzi.

