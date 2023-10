Október 6.: „Csak szégyenkezhetünk és pironkodhatunk elődeink előtt” – Hájos kiosztotta a választókat és a sajtót is Dunaszerdahelyen

„175 évvel ezelőtti magyar forradalom ideje alatt az egész nemzet összefogott, változást akartak a társadalomban és az ország irányításában” – tapintott rá az 1848/49-es forradalom és szabadságharc lényegére Hájos Zoltán polgármester. Hozzátette, „a forradalomhoz más nemzetiségű emberek is csatlakoztak, akiknek fontos volt a Habsburg uralom megszüntetése, a jobbágyfelszabadítás, a szólás-, a gyülekezési és a sajtószabadság elérése, a közterhekben való egyenlőség, és a polgárság parlamenti képviselete”, majd átkötötte a témát a jelenbe, és megjegyezte: a szeptember 30-i választások során sem volt kisebb a tét! Emlékeztetett, hogy akkor mindenki összefogott, és most sem kellett volna mást tenni.

Elhangzottak a kampány során használt panelek, miszerint „a szlovák pártok egyike sem érti meg a helyzetünket” és hogy „nem is szándékuk részünkre jó döntéseket hozni”. Ezután figyelmeztetett, hogy bizonyára a forradalom és szabadságharc résztvevői és az aradi vértanúk sem lennének ránk most büszkék.

Megjegyezte, hiába jutottak be korábban is a szlovák pártok listáján a parlamentbe „kirakatmagyarok”, az országházban „nem tudtak olyan politikai erőt képviselni, mint amilyet az egyes megyékben mi képesek vagyunk”. Nem tudni, hogy a „kirakatmagyar” kifejezéssel utalt-e a három és fél évvel ezelőtt még az OĽaNO listáján parlamentbe jutott Gyimesi Györgyre, aki idén már párton kívüliként a Szövetség listáján indult.

Hájos ugyanakkor abbéli meggyőződésének is hangot adott, hogy a mostani választások előtt az egyes családokon belül sem volt „megfelelő a kommunikáció”, hiszen „a szülők és gyerekeik más-más pártokra adták le szavazataikat”.

"Ezek után a közösségünk számára sikertelen választások után csak szégyenkezünk és pironkodhatunk elődjeink előtt, akik mind a forradalommal, mind a szabadságharc leverését követően halálukkal példát mutattak nemzetünknek összefogásról, hazaszeretetükről, elszántságukról és a bátorságukról. Mi sajnos ezek közül már eggyel sem büszkélkedhetünk” – húzta alá mondandója végén.

Nála némileg bizakodóbban állt a cselekményhez Szilágyi Péter magyar nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki szerint október 6-ika arra a feszültségre emlékeztet, mely abból adódik, hogy „mindent megtettünk, mégis vesztettünk”.

„Március 15. örömét beárnyékolja az október 6-i események sora. Fontos azonban tudni, hogy a bukásból később mégis sikerek születtek és születhetnek most is. A mártírok igaz ügyet szolgáltak és áldozatos példamutatásuk számunkra is követendő. A 21. századi Szlovákiában, a felvidéki magyarság szülőföldjén is beérhetnek az áldozatos munka gyümölcsei” – hangsúlyozta.