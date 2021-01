Októberre halasztották a New Orleans-i Dzsesszfesztivált

A dzsesszfesztivál rendszerint tavaszi esemény, ami április utolsó hétvégéjén kezdődik. A szervezők azonban keddi közleményükben arról tájékoztatták a közönséget, hogy ezúttal október 8. és 17. között tartják meg a hagyományos zenei fesztivált.

JAZZ FEST 2021 RESCHEDULED FOR OCTOBER 8-17

Due to the ongoing Covid-19 pandemic, the producers of the New Orleans Jazz & Heritage Festival presented by Shell have decided to postpone this year’s event until the fall. Jazz Fest 2021 is scheduled for October 8-17. #jazzfest pic.twitter.com/5dMr0iiqts