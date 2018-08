Októbertől Kassától Dunaszerdahelyig koncertezik a 30 éves Csík zenekar

"Minden este egy közös ünneplés. Sok koncertünk van, az augusztusunk is nagyon zajos, és igyekszünk úgy szerkeszteni a műsorunkat, hogy a közönség mindig hallhasson régebbi, újabb számokat is tőlünk, meg a legnagyobb sikereinket is" - mondta Csík János, a zenekar vezetője, hegedűse, énekese az M5 kulturális csatorna Hétvégi Belépő című vasárnap délelőtti műsorában.

Majorosi Marianna énekesnő úgy fogalmazott, hogy élvezettel csinálják az együtt zenélést és mindannyiuk számára nagyon sokat adott az elmúlt három évtized, a közönség szeretete.

Csík János kitért arra, hogy manapság is hatalmas élmény számukra Erdélyben fellépni, még akkor is, ha a népzene tiszta forrásával egyre nehezebb találkozni, a régi énekeket ismerő emberek sajnos egyre kevesebben vannak. "Az értékeket továbbvisszük, amit tőlük annak idején kaptunk"

Az együttes vasárnap este Polgáron lép fel, augusztus 23-án a szegedi SZIN-en zenél, másnap koncertet ad az ormánsági Kémesen a Bőköz Fesztiválon, szeptember első napjaiban Erdélyben játszik, októbertől a Felvidéken turnézik (okt. 16. - Kassa, okt. 20. - Tornalja, nov. 24. - Komárom, dec. 11. - Dunaszerdahely), december 28-29-én pedig dupla születésnapi estje lesz a Budapest Kongresszusi Központban.

Az autentikus népzenét magyar könnyűzenei feldolgozásokkal vegyítő, Kossuth-díjas Csík Zenekar 1993-ban készítette el erdélyi és magyar népzenét tartalmazó első lemezét Boldog szomorú dal címmel, a legutóbbi stúdióalbum, az Amit szívedbe rejtesz 2014-ben jelent meg. Az együttes tagjai: Barcza Zsolt (cimbalom, tangóharmonika), Bartók József (bőgő), Csík János (hegedű, ének), Kunos Tamás (brácsa, dob), Majorosi Marianna (ének), Makó Péter (szaxofon, tárogató, klarinét) és Szabó Attila (hegedű, gitár, ének).

(MTI)