OĽANO: Itt volt a lehetőség, hogy Sulík megvédje magát az orosz kőolaj ügyében

Richard Sulíknak, az SaS elnökének megvolt a lehetősége, hogy megvédje magát az orosz kőolajra kivetett szankciók ügyében.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Távolmaradása a keddi koalíciós tanácsról csak azt bizonyítja, nincs semmilyen hihető érve, amivel magyarázatot tudna adni a saját kudarcára – tette közzé állásfoglalásában az OĽANO, arra reagálva, hogy a SaS bejelentette, egy ideig nem vesz részt a koalíciós tanács ülésein.

Az OĽANO hangsúlyozza, hogy a Sme rodina és a Za ľudí tagjaival együtt mindig becsületesen részt vesznek a koalíciós tanács ülésein, maga Sulík azonban csak a legritkább esetekben, és akkor is általában rövid ideig. Az OĽANO szerint az is rendre nehezítette az egyeztetést, hogy az SaS minden tanácskozásra mást küldött, és ha meg is állapodtak valamiben, azt utólag Sulík többször kifogásolta, mert nem értett egyet az SaS jelenlevő képviselőjének álláspontjával. A párt szerint így volt ez a családtámogatási csomaggal is.

A SaS kedden bejelentette, hogy egy ideig nem vesz részt a koalíciós tanács ülésein, annak érdekében, hogy lecsillapodjon a helyzet. A kormányüléseken viszont részt vesznek a párt miniszterei, és az SaS azt is leszögezte, hogy mind a négy minisztere mindenben Eduard Heger (OĽANO) kormányfő rendelkezésére áll.

TASR