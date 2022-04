Olaszország újranyitotta kijevi nagykövetségét, rövidesen Spanyolország is így tesz

Hétfőtől újra Kijevben működik Olaszország ukrajnai nagykövetsége, amelyet biztonsági okokból márciusban a nyugat-ukrajnai Lvivbe helyeztek át.

Fotó: TASR/AP - illusztráció

Más országok példáját követve március elején Olaszország is bezárta kijevi nagykövetségét. Luigi Di Maio olasz külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy az olasz nagykövet, Pier Francesco Zazo már vissza is tért, és a diplomáciai képviselet hétfőn megkezdi kijevi működését.

"Ez szimbóluma annak, hogy Olaszország nem vesztegeti az időt, szakadatlanul hisz a diplomáciában és állandóan a békét keresi" - mondta az olasz diplomácia vezetője. Az AFP-nek több illetékes is megerősítette hétfőn, hogy a kijevi nagykövetség felvette a munkát.

A nagykövetség honlapján hangsúlyozzák, hogy a diplomáciai képviselet munkája egyelőre a vállalatoknak és az olasz állampolgároknak nyújtott segítségre, sürgős utazási engedélyek kiadására szorítkozik, a vízumkérelmek feldolgozása szünetel.

A következő napokban újra megnyitja kijevi nagykövetségét Spanyolország is, "jeleként annak, hogy a spanyol kormány és a spanyol társadalom elkötelezett az ukrán nép mellett" - közölte hétfőn Pedro Sánchez spanyol kormányfő az Antena3 tévécsatornán. A kijevi spanyol diplomáciai képviseletet február 24-én ürítették ki és helyezték át a lengyel határ közelébe, amikor az orosz csapatok betörtek Ukrajnába.

Már több európai ország, köztük Franciaország is jelezte, hogy rövidesen újra megnyitja kijevi nagykövetségét. A francia nagykövetség már pénteken újranyitott Kijevben - erősítette meg Étienne de Poncins nagykövet hétfőn. Újranyílt a kijevi török nagykövetség is, amely a román határ közelébe költözött a háború kitörése után.



(MTI)