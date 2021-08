Olaszországba tart a Slovan fiatal támadója?

Egy ideje hallani lehetett afelől, hogy külföldi klubok környékezték meg a Slovan Bratislava fiatal szlovák támadóját, David Strelecet, de a pozsonyiak egyelőre nem akartak megválni a tehetséges labdarúgótól. Most úgy tűnik, már a nyár folyamán összejön az átigazolás.

Fotó: TASR

Strelecet az egyik legtehetségesebb szlovák labdarúgónak tartják, így nem meglepő, hogy felkeltette a külföldi klubok figyelmét, főként a Seria A-ban szereplő Spezia Calcio érdeklődéséről lehetett hallani. A Slovan vezérigazgatója, ifj. Ivan Kmotrík szerint azonban az RTVS-nek elmondta, hogy leghamarabb a tél folyamán engednék el Strelecet.

Most viszont több olasz lap, így a Gazzetta dello Sport és a La Nazione is arról számolt be, hogy a Spezia sportigazgatója, Riccardo Pecini Pozsonyba utazott, hogy egyeztessenek a 20 éves játékos átigazolásáról.

Az olasz média szerint a Slovan 2 millió eurót kaphat azonnal Strelecért, további 500 ezer pedig bónuszokként érkezhet, emellett a játékos későbbi eladásából származó összeg 10%-a is a pozsonyiakat illeti meg. A beszámolók szerint Strelec 2025-ig szóló szerződést köthet a Speziával, amelynek már van egy szlovák játékosa a 24 éves Samuel Mráz személyében.



(šport.sk)