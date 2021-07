Olaszországban augusztusra várják a delta variáns tetőzését

Az óvintézkedések további betartására és oltakozásra szólítottak fel az olasz egészségügyi hatóságok kedden, mivel az előzetes számítások szerint a delta vírusmutáció terjedése miatt augusztusban a betegek számának ismét jelentős emelkedése várható.

Fotó: TASR/AP - illusztráció

Az egészségügyi hatóságok hivatalos közlései szerint augusztus második felében várják a korábbiaknál erősebben fertőző delta tetőzését, amikor is a mutáció gyakorisága elérheti a kilencven százalékot az új betegek között.

Massimo Abrignani, az új koronavírus-járvány terjedését felügyelő orvosi-szakértői tanács (Cts) tagja úgy nyilatkozott, hogy augusztus végére napi több mint 30 ezer új beteggel számolnak, ha az olasz lakosság nem tartja be továbbra is a kötelező óvintézkedéseket, és nem oltatja be magát. Megjegyezte, hogy az új fertőzöttek között kevesebb lesz a súlyos, kórházi kezelést igénylő eset.

Abrignani, aki egyben a Campus Biomedico római egyetem orvosstatisztikai és epidemiológiai kutatócsoportjának vezetője, úgy vélte, az esetszám növekedéséhez a delta variáns terjedése, valamint az vezet, hogy az olaszok már nem tartják be egymást között a biztonsági távolságot.

"Megfizetjük az Eb-győzelem tömeges ünneplésének árát is" - jelentette ki.

A járványkorlátozások június 28-i teljes feloldása óta, amikortól szabadtéren a szájmaszk viselete sem kötelező, minden tartományban emelkedett a napi esetszám, amely országos szinten a korábbi százról ismét ezer fölé lépett.

Roberto Speranza egészségügyi miniszter kijelentette, "még mindig a pandémiában élünk". A második legnépesebb tartomány, a közel hatmilliós Lazio egészségügyi tanácsosa, Alessio D'Amato úgy reagált, hogy "semmi nem indokolja az ismételt szigorítások bevezetését, amíg a kórházak Covid-19 osztályai üresek".

Jelenleg országosan valamivel több mint ezer Covid-19 beteget kezelnek kórházban a három hónappal ezelőtti harmincezerhez képest. Intenzív osztályon 158 beteg van a negyedévvel ezelőtti majdnem négyezerhez képest.

Az egészségügyi tárca bejelentette, hogy az átoltottak számának emelkedésével bizonyos közlekedési eszközökön, egyes szolgáltatások igénybevételekor, valamint a vendéglátásban kötelezővé teszik az olasz és egyben EU-s védettségi igazolást.

A hatvanmilliós országban az átoltottság elérte a 45 százalékot, vagyis 24,3 millió olasz részesült már két adag védőoltásban. Csak első adagot további 33 millióan kaptak.

A kormány az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, tizenévesek átoltását sürgeti még az ősz előtt, de a vakcinázás ismét lassan halad, mivel Olaszországban jelenleg kizárólag a Pfizer/BioNTech, valamint a Moderna védőoltás áll rendelkezésre.



(MTI)