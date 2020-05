Olaszországban három hónapja kezdett el terjedni a koronavírus

Február 20. éjszaka azonosították a Covid-19 betegség első olasz fertőzöttjét a lombardiai Codogno kórházában, a térséget karantén alá helyezték, ezzel kezdődött a koronavírus-járvány terjedése Olaszországban, amely három hónap után tudta csak enyhíteni a korlátozásokat.

Marcello Cadorna, a több mint 15 ezer lakosú Codogno prefektusa a La Repubblica című napilapban felidézte, február 20-án éjszaka kapta az értesítést a helyi kórházigazgatótól, hogy azonosították az első olasz fertőzöttet. A kórházigazgató már akkor súlyosnak nevezte a helyzetet.

A 38 éves Mattiáról volt szó, aki a "nulladik számú" betegként vált ismertté, három hétig kezelték intenzíven, és március közepén hagyhatta el a kórházat. A férfit megelőzően nem tartottak számon beteget Olaszországban, kivéve azt a kínai turistaházaspárt, melyet január 28-án egy római szállodából vittek kórházba.

A prefektus elmondta, hogy február 20. éjszaka videókonferencián egyeztetett a belügyminiszterrel és a védelmi tárca vezetőjével. Negyvennyolc óra elteltével már ötven felett volt a diagnosztizáltak száma Codogno kórházában. Február 23-án karantén alá helyezték Codognót és a térségében levő további kilenc várost, 45 ezer lakossal, valamint a háromezres venetói Vo'Euganeót. Olaszország egészét március 11-én zárták le. A korlátozásokat május 18-án oldották fel, hétfőn volt az első nap, hogy az olaszok engedély nélkül utcára léphettek, és újranyitottak az üzletek. Olaszországban a legutolsó, kedd esti adatok szerint több mint 226 ezer volt a diagnosztizált fertőzöttek száma: közülük három hónap alatt több mint 32 ezren haltak meg, és majdnem 130 ezren már meggyógyultak.

A kereskedőket és vendéglátókat tömörítő Confesercenti szövetség adatai szerint az újraindulás első három napjában a nagyjából egymillió üzlethelységből több mint 600 ezer nyitott újra: a ruhaüzletek mintegy kilencven százaléka, a közel 330 ezer bárból és étteremből több mint 175 ezer. A vevők és vendégek nem tértek vissza tömegesen, főleg az éttermek üresek még, de ezt részben a kötelező távolságtartás diktálta asztalszámcsökkenés indokolja. Az óra-, ékszerüzletek arra kérték vevőiket, a bejáratnál vegyék le a szájmaszkot, hogy a biztonsági kamerák azonosítani tudják őket.

Luigi Di Maio külügyminiszter a német Bild napilapban közölt felhívásban hangsúlyozta, "Olaszország várja a német turistákat", akik az évente érkező külföldi látogatók valamivel több mint 27 százalékát képviselik. A római Capitolium múzeum hétfőtől alig száz látogatót fogadott, előzetes foglalással. Az első látogatók szájmaszkban és teljesen egyedül sétálhattak a termekben.

A majdnem kizárólag idegenforgalomból élő szicíliai Taormina és Firenze belvárosa is még kong az ürességtől, amiként Velence is, ahol talán a következő hétvégén térnek vissza az első látogatók, többnyire egynapos "járványturisták". Szombaton és vasárnap tartanak "főpróbát" az olaszországi strandok is, egyelőre csak a tartományokon belüli tengerpartokra lehet kimenni, előzetes helyfoglalással.

