Olcsó figyelemelterelés, semmi más

Kedves Béla és Fico koalíciós partnerei!

Ideje volna, ha azzal foglalkoznánk, ami ránk, szlovákiai magyarokra a szülőföldünkön a legnagyobb hatással van, azaz a szlovák kormánnyal. Semmi értelme valamiféle „orbanizálódással” riogatni.

A mi életkörülményeinket a szlovák kormány és törvényhozás döntései határozzák meg, nem pedig másoké.

Kedves Béla, te és társaid szövetkeztetek a Ficoval, Kaliňákkal és Dankoval.

Az a kormány, aminek jelenleg is a részesei vagytok, engedte odáig fejlődni a dolgokat, hogy Fico szomszédja újságírói gyilkosságot rendeljen meg. A bíróságokon az igazságot pénzért és kapcsolatokért mérik, tehát meg lehet venni (lásd Kočner rendszerét.) Kaliňákot magatok jobban védtétek, mint a saját anyapártja. Dankot keleti irányú orientáltságában is támogattátok, jómagad is vele voltál az orosz parlamentben, mikor felszólalt és te nagyokat hallgattál.

Holott számunkra az EU-orientált politika a fontos. Vagy elfelejtettétek, hogy ennek köszönhetjük a nyitott határokat? Vagy azt, hogy ez nagyban hozzájárul az emberi és kisebbségi jogaink garantálásához? Ti a megszerzett jogainkat sodortátok veszélybe, amikor segítettétek és segítitek Ficot és társait a jogállamiság felszámolásában.

Számomra fontos, hogy jogállamban éljünk. Olyan országban, ahol a politikai rendszer az áldozatból nem kreál bűnöst, mint Zsák Malina Hedvig vagy a szepsi romák ügyében. Hova fejlődünk?

A magyar és magyar érzelmű emberek 2016 nem erre adták a szavazatukat, nem erre adtak mandátumot a Hídnak. A Ficoval való szövetkezés egy hitelt vesztett politikai képviselethez vezettet. Mindenkinek tudatosítania kell, hogy a Hídra adott szavazat az a Fico táborát támogatja. Az egyetlen cél pedig a bársonyszék átmentése és a büntetlenség biztosítása olyanoknak, mint Fico.

Bárhogyan is magyarázzuk, bárhogyan is próbáljuk a figyelmet elterelni a mondvacsinált problémákra – a HÍD a Smer és az SNS értékrendjét vette át, és azt is vallja.

A magyar közmondás érvénye mit sem változik: ,,Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók” – és mint látjuk, a Hidat meg is ették.

Bízom a magyar és magyar érzelmű emberek józanságában és büszkeségében, ami nem fog még egyszer engedni a Híd szirén énekének. Történelmi felelősségünk újra a jó oldalra állni. Újra a demokrácia és a fejlődés útjára terelni a szlovák kormányt, aminek elengedhetetlen feltétele a kormányváltás! Szülőföldünkön csakis így tudunk megmaradni magyarnak, és esélyt biztosítani a fiataljainknak.

Simon Zsolt - Magyar Közösségi Összefogás

Magyar Fórum elnöke

