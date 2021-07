Olcsóbbak lettek a magyar albérletárak?

Az egyetemi ponthatárok kihirdetésével Magyarország nagyobb egyetemi városaiban is elindul az albérletkeresési láz. A pandémiás időszakban Magyarországon is növekedett a kínálat, így adva nagyobb teret a bérlőknek. Ez a tendencia az árak változásában is megfigyelhető, hiszen az elmúlt három évben több nagy egyetemi városban szemmel látható volt a bérleti díjak mérséklődése. A felvidéki végzős középiskolások évről-évre szívesen döntenek a magyar felsőoktatás mellett, így képviselve a legjobb magyarországi egyetemeken a határon túli magyarságot. A magyarországi egyetemek választásával azonban a lakhatás kérdése is megoldásra szorul. A kollégiumok igénybevétele mellett igen sokan élnek az albérletek nyújtotta lehetőségekkel. A felvételi ponthatárok kihirdetésével pedig még inkább megkezdődik a roham a jó áron hirdetett, népszerű helyeken fekvő albérletekért.