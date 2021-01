Olimpiai bajnok úszó is ott lehetett a Capitolium támadói között

Olimpiai bajnok úszót, Klete Kellert is azzal gyanúsítják, hogy múlt szerdán ő is részt vett a Donald Trumpot támogató tüntetésen és az amerikai törvényhozás épületének ostrománál – írja a 24.hu.

Az esetről a közösségi médiában több videót is közzétettek, egyiken látható magas férfi az Egyesült Államok olimpiai csapatának dzsekijét viseli. Ez alapján azonosították be a kétszeres olimpiai bajnok Klete Kellert.

A hírt elsőként az úszással foglalkozó SwimSwam szakportál írta meg.

Olympic Champion Klete Keller Appears to Have Been in US Capitol During 'Insurrection' - https://t.co/JiDwxgSPog pic.twitter.com/LwWvu02Im1