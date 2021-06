Oltás és teszt nélkül, Portugáliából tért haza az ifjabb Harabin, pár nap múlva már szájmaszk nélkül jelent meg a tárgyalóteremben

A Pozsonyi I-es Járásbíróság bírája, Branislav Harabin eddig is fittyet hányt a maszkviselésre, és szájmaszk nélkül tartotta tárgyalásait. Újabban azonban nemcsak ezt, hanem a karanténintézkedéseket is semmibe veszi.

Branislav Harabin (Fotó: Markíza-archív)

Branislav Harabin június 3-án feleségével, és két gyerekével lépte át az osztrák szlovák-határt. Miután a rendőrök igazoltatták, közölte, hogy Portugáliából tér épp haza - valószínűleg a schwechati repülőtérről -, abból az országból, amely a delta koronavírus-variáns egyik legnagyobb európai gócpontjának számít. Innen már június elején is csak negatív koronavírusteszttel, vagy 14 napos karantén abszolválásával lehetett hazatérni.

Harabin azonban nem rendelkezett teszttel, és nem is mutatott hajlandóságot az együttműködésre. A SME napilap megszerezte a rendőri intézkedés során készített feljegyzést, amiben ez állt:

"Branislav Harabin közölte, hogy nem fog sehol regisztrálni, mert ilyen kötelességet semmilyen törvény nem ír elő számára"

- áll a dokumentumban, melynek tanúsága szerint a férfi sem tesztet, sem oltási igazolást nem volt hajlandó bemutatni. Ehelyett a rendőröknek azt szajkózta, hogy ne hallgassanak feletteseik parancsára, és ne próbálják őt olyanra kényszeríteni, ami nem törvényszerű.

A rendőrök pénzbírsággal akarták sújtani Harabinékat, de mivel sem ő, sem a felesége nem voltak hajlandóak semmit aláírni, a rendőrök a közegészségügynek adták át az ügyet, ahol szabálysértési eljárás keretében intézik majd az ügyet. Az ott ksizabott pénzbírság 1659 euróig terjedhet.

"A felvilágosítást követően folytatták az utat Pozsony felé"

- írják Harabinékról a rendőri feljegyzésben.

Apja fia

Branislav Harabin apja, Štefan Harabin szintén heves bírálója a járványügyi intézkedéseknek. Az egykori HZDS-jelölt igazságügyi miniszter, aki később a Legfelsőbb Bíróság elnöke is volt, érvénytelennek tartja a Közegészségügyi Hivatal rendeleteit, nem hajlandó maszkot húzni - és erre buzdítja saját híveit is.

A napnál is világosabb, hogy Branislav Harabin nem tartotta be a külföldről való hazatérést érintő járványügyi rendelkezéseket. Sőt, öt nappal később, június 8-án bíróként tárgyalást is tartott, mindezt pedig szájmaszk nélkül tette. Aznap az igazságügyi minisztérium ellenőrei a tárgyalóteremben "tetten is érték" őt.

Mária Kolíková igazságügyi miniszter szerint a bíró jogellenes viselkedése nem maradhatnak következmények nélkül, főként azért, mert ha bíróként a szabályok betartásának mellőzésére buzdít, az társadalmi szinten is negatív hatással jár.

Az, hogy ki vonja felelősségre Branislav Harabint, egyelőre kérdéses. Közvetlen főnöke, a Pozsonyi I-es Járásbíróság elnöke csupán szóbeli figyelmeztetésben részesítette őt a maszkviselés mellőzése miatt, de egyelőre ennyi történt. Bár a járásbíróság elnöke is megtehetni, de az ő álláspontja szerint a Bírói Tanácsnak kéne inkább dönteni arról, hogy szankcionálják-e, vagy például felfüggesztik-e a munkavégzés alól Harabint. Ezt egyébként hat hónap, plusz hosszabbítás esetén még hat hónap időtartamra tehetik meg vele, és a felfüggesztés alatt álló bíró úgy is megkapja fizetésének 80 százalékát, hogy egy éven keresztül nem dolgozik.

A Bírói Tanács nemrég már felfüggesztett fél évre egy bírót, aki nem volt hajlandó maszkot húzni munkahelyén. A Zólyomi Járásbíróság bírája, Dalibor Miľan ellen azonban felettese hajlandó volt fegyelmi eljárást indítani, és csak ezt követően került az ügye a Bírói Tanács elé.

(SME/parameter)