Oltás- meg vírusellenes vagy? Mehetsz panaszkodni. A tükörbe... Vagy köpködni a parlament küszöbére...

Fotó: TASR

Idehaza (finnyásaknak: Szlovákiában) is nyár van, helyenként kánikula és Japánban megkezdődött olimpia! A Konferencia Liga már zakatol, a Fortuna Liga is elstartolt. Mi kell még? Vannak akiknek elég mindehhez néhány sör - otthon. Akik viszont élőben, mármint stadionban szeretik a focit, azoknak ott a vakcina! Teszt esetleg! Aki pedig oltás-, teszt- sőt, vírusellenes, maga döntötte el, hogy ő más…! Mehet panaszkodni. A tükörbe... Vagy köpködni a parlament küszöbére, de minek...

Dühös emberek ostromolták a parlamentet

Pénteken megostromolta a szlovák parlamentet több tucat (a megveszekedett szimpatizánsok kedvéért: néhány száz!) dühös ember. Jobbára a Fico-féle Smer SD, és a lájtos náci, Marián Kotleba drukkerei. Plusz mindenféle fotelinfektológus, megvilágosodott trágyaegyetemisták, agymosott világmegváltók. És persze egészen biztosan volt köztük bizonyos Facebook-trollok által megtévesztett, kellőképpen naiv személy is. Tetszik, nem tetszik, annyi mindenesetre holtbiztos, hogy a tömeg nagy részét távolról sem olyan egyének alkották, akik ott szoktak tolakodni, ahol észt osztanak... Hogy nem lehet a legnagyobb jóindulattal sem ennek az ellenkezőjét állítani, arról a tiltakozók által skandált és lobogtatott jelszavak tanúskodnak. Mint például: „Gestapó!” „Nem adjuk Szlovákiát!” „Stop a covid-átverésnek!”, „Stop a koronafasizmusnak!” „Oltásterror!”

Sor került néhány kisebb incidensre is, leginkább azért, mert a rendőrök igyekeztek útját állni a parlament épületébe nyomuló tüntetőknek, épp úgy amint azt bárhol a világon tennék. Kivéve egyetlen alkalommal Washingtont, ahol némi képzavarral szólva, a flúgos Donald Trump fokozódott gyújtózsinórrá… Trump uszítását koppintotta le Pozsonyban az ellenzékbe ragadt Robert Fico és az Marián Kotleba, akit a Smer SD elnöke kormányfőként még büdös nácinak tartott. Hát igen, változnak az idők...

Viszont a házelnök, Boris Kollár is megéri a pénzét. Nekiment a rendőröknek, illetve közvetve a belügyminiszternek, akit egyre inkább úgy rühell, mint a bűneit. Nyilván mert nem és nem képes elérni, hogy kiszabaduljon a vizsgálati fogságból a haverja, Vladimír Pčolinský, akit a titkosszolgálatok éléről vittek el a zsaruk korrupció alapos gyanúja miatt...

Nyilván ezért is juthatott arra az elhatározásra Kollár, hogy pártja a Sme rodina parlamenti képviselői nem szavazzák meg a COVID-igazolvány használatára vonatkozó kormányzati törvénymódosítást. Amelynek lényege, hogy a beoltottaknak nagyobb szabadságot biztosít a beoltatlanokhoz képest. Többek között például kötelező tesztelés nélkül is beengedik őket a futballstadionokba…

Kik is vajon azok, akik elmehetnek meccsre?

Csak a nagyon csacsik meg azok nem tudják, akik nem akarják, hogy Boris Kollár egy megveszekedett populista, illetve az emberek folyamatos átverésére szakosodott mutatványos. Ezt az állítást kellőképpen alátámasztja a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) legújabb hirdetménye, amely péntek estétől egy-egy futballstadion befogadóképessége 50 százalékának megfelelő nézőt engedhetnek be a sporteseményekre a Covid-automata szerinti zöld besorolású járásokban. Kik is vajon azok, akik így elmehetnek meccsre? Bizony hogy azok, akik rendelkeznek oltási igazolással! Vagy van a koronavírus leküzdését igazoló dokumentum a birtokukban, illetve csináltattak maguknak 24 óránál nem régebbi negatív PCR-, illetve LAMP-tesztet. Ugye világos, hogy az oltatlanok nem lesznek beengedve például a stadionokba?! Ha tehát Kollár képes azzal etetni az embereket, hogy ő és pártja nem hajlandó két kategóriába sorolni az embereket, akkorát hazudik, hogy maga sem hiheti el, no és a plafon sem bírhatja…

Pszichiátriáról szabadult bolondok osztaga kormányoz?

Szlovákia egyébként is Európa legeslegrosszabbjai közé tartozik az átoltottság szempontjából. Míg Csehországban már a lakosság több mint 50 százaléka be van oltva, Németországban és Olaszországban pedig ez az arány eléri a 60 százalékot, Magyarországon pedig meg is haladja azt, Szlovákiában mindössze a lakosság 40,4 százaléka van beoltva legalább a vakcina első adagjával. És csak 35,3 százaléka kapta meg a második adagot is. Az oltás üteme az elmúlt hetekben fokozatosan csökkent az utcán tiltakozók nélkül is, mert a kormánypártok intézkedései gyakran úgy tűnhettek a köznek, hogy nem tudja a jobbkéz, mit csinál a bal… Ehhez jött az ellenzéki pártok eltrógeresodása a minél rosszabb, annál jobb szlogen jegyében és máris úgy néz ki ez a provincia, mintha pszichiátriáról szabadult bolondok osztaga kormányozná…

Csak nehogy olyan bőjtje legyen ennek, amit normális ember az ellenségének sem kíván!

Barak László