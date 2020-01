Oltásban segítő helikopter okozott újabb tüzet Ausztráliában

A helikopternek a leszállást jelző reflektora lobbantott lángra kiszáradt füvet, a lángok pedig villámgyorsan terjedni kezdtek. A szerencsétlen eset még hétfőn történt, ám azóta is lángol emiatt jókora területen a növényzet, a tűz pedig keddre Canberrának már a déli elővárosi részét fenyegette. Eloltani szerda reggelig sem sikerült.

Canberrát 420 ezren lakják. 2003-ban csaknem félezer házat pusztított el egyetlen nap alatt tűzvész.

Az eset tanulságaként a hadsereg közölte, hogy helikopterei azóta nem használják leszállási reflektoraikat.

Take a look at this vision from our Firebird 100, the Specialist Intelligence Gathering (SIG) Helicopter.



This footage is from the North-Eastern side of the Orroral Valley Fire. pic.twitter.com/p4DSgeCjYk