Oltásra hívja a romákat és a mozgáskorlátozottakat az OĽANO

Az OĽANO parlamenti képviselői felhívást intéztek a roma kisebbséghez, valamint a mozgáskorlátozott, beteg emberekhez, hogy jelentkezzenek koronavírus elleni oltásra.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Ebből a célból mozgó oltóállomásokat hoznak létre, és helyben, a településeken végzik el a vakcinálást. Sok, a roma kisebbséghez tartozó ember ugyanis nem tudja regisztráltatni magát elektronikusan, például azért, mert a településén nincs internet. Az javasolják, hogy ilyen esetben forduljanak a szociális terepmunkásokhoz vagy a közösségi központokhoz.

Jarmila Vaňová (OĽANO) képviselő a szerdai sajtótájékoztatón arra buzdította a roma közösségeket, tegyék meg ezt a felelős lépést és oltassák be magukat. Hozzátette, van elég ember az oltás elvégzésére, és a kelet-szlovákiai önkormányzatoknak megvan a lehetőségük a mobil oltópontok működtetésére, ahol az idős, beteg, mozgáskorlátozott embereket is be lehet oltani.

Peter Pollák (OĽANO) képviselő arról tájékoztatott, hogy csütörtökön (május 6.) külön találkozón egyeztet a kérdésben Eduard Heger (OĽANO) kormányfővel, Vladimír Lengvarský (OĽANO-jelölt) egészségügyi miniszterrel és az idősek, mozgáskorlátozottak és hátrányos helyzetű csoportok oltásáért felelős kormánybiztossal.

(TASR)