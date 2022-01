Oltottak és covidon átesettek mától járhatnak étterembe

Hétfőtől megnyithatnak a vendéglátóhelyek olyan vendégek számára, akik legalább kétszer be vannak oltva koronavírus-fertőzés ellen vagy az elmúlt 180 napban átestek a fertőzésen. Érvényben van ugyanakkor az esti kijárási korlátozás is, tehát este nyolckor a vendéglátóhelyek is kénytelenek bezárni.