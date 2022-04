Olyan drága lesz a kenyér, mint soha azelőtt, a péküzemek helyzete kezd kilátástalanná válni

A jelenlegi árak tarthatatlanok, a csallóközi pékek további áramelésre kényszerülnek.

Fotó: Adobe Stock

Sokan a koronavírus-járvány kezdetén, az élesztőhiány beköszöntével elkezdtek otthon kovászolt kenyeret sütni. Mostanra viszont az egyre növekvő energiaárak miatt már ez sem tűnik jó megoldásnak. Az élelmiszerek folyamatosan drágulnak, egyre többet kell fizetnünk a mindennapi kenyerünkért is. A Paraméter a dunaszerdahelyi járásbeli Felsőpatonyban járt, itt készül a Csallóköz emblematikus patonyi kenyere.

Horváth Andrea, az Enta pékség tulajdonosa szerint az alapanyagok drágulása miatt a helyzetük kezd kilátástalanná válni.

„A lisztár az utóbbi egy évhez viszonyítva 40 százalékkal emelkedett. Az élesztőé 50-nel, a sóé 20-szal, az összes más adalékanyagé, mint a krumplis liszt, amit mi is használunk, szintén 20 százalékkal. Ezek csak az alapanyagok, amiket megvásárolunk. Emelkedett továbbá az energiaár: a villany ára 35 százalékkal, a gázé 25-30-cal. Ehhez viszonyítva mi januárban csak 10 százalékot emeltünk a kenyéráron” – mondta a tulajdonos, a patonyi kenyér jelenlegi ára azonban mára már tarthatatlanná vált.

„Sikerült gabonából úgy bevásárolnunk – majdnem a zsebünkben is liszt van –, hogy április végéig tudjuk ezt az árat tartani, de május 1-től újabb áremelésre leszünk kénytelenek” – tette hozzá Andrea, aki az államtól hiába vár segítséget.

„Huszonegy éve vagyok tulajdonosa a pékségnek. Ez idő alatt nem volt olyan dotáció, ami ránk érvényes lenne. A földművelésügyi minisztériumnak voltak fejlesztései akár a malomra, a pékiparra vagy a cukrásziparra vonatkozóan. Viszont ezek mindig feltételekhez vannak szabva. Több százmilliókról beszélnek, és az első mondatuk az, hogy csak arra adnak dotációt, ami innovatív, tehát új termék. De a kenyér mindig ugyanaz marad, az nem lesz más” – panaszolta Andrea.

De vajon miért drágul az üzemanyagtól kezdve az étolajon át a faanyagig minden? És egyáltalán mi az infláció? Erre Antalík Imre, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánhelyettese ad magyarázatot.

„Infláció alatt egy tartós, folyamatos árszínvonal-emelkedést kell értenünk. A pénzünknek a vásárlóereje csökken, azt vesszük észre, hogy ugyanazért a pénzmennyiségért kevesebbet pakolhatunk a bevásárlókosarunkba.

Úgyhogy az élelmiszerárak tekintetében további, háború okozta veszteségek is leselkednek, mert Ukrajna nagy gabonaexportőr állam, tehát a gabonapiac oldaláról további nyomás várható. Ha pedig nem lesz export, akkor a kereslet egy alacsonyabb kínálattal találkozik, és ez megint áremelkedésekhez vezethet” – fejtette ki Antalík Imre.

Régiónkban nemcsak a kézműves pékségek kerültek nehéz helyzetbe, a drágulás a nagy pékipari vállalatokat sem kíméli. A dunaszerdahelyi Ambropek társaság ügyvezető igazgatója, Ambrovics Andrea szerint a legrosszabbra még csak most kell számítanunk.

„Amilyen árszintet most az üzletekben látunk, az annak az eredménye, amilyen mértékben a beszállítók decemberben, januárban emeltek. A következő áremelések várhatóan most lesznek bejelentve, áprilisban, májusban. Tehát amit most látunk, az nem a jéghegy csúcsa, én azt gondolom, hogy csak a kezdete” – mondta.

Az Ambropek nagyban készíti a termékeit, a vállalatnál elősütik, majd lefagyasztják a kenyeret és a pékárut, ezért őket a kis pékségeknél nagyobb mértékben sújtja az energiaárak növekedése is.

„Az alapanyag egy nagy tétel nálunk, továbbá a csomagolóanyag, és nagyon nagy tétel az energia is, hiszen sütjük és fagyasztjuk is a terméket, majd miután lefagyasztottuk a terméket, akkor tároljuk. Óriási raktárunk van, ami szintén fagyasztós raktár, és utána tudjuk csak kivinni az adott áruházláncok raktárába kamionokkal. És azért ne felejtsük el, amit mindenki érez a saját tankolásán is, hogy ez mit jelent a logisztikai költségeket illetően is” – húzta alá Ambrovics Andrea.

Hiába állapodnak meg előre beszállítóikkal az árakban, ők bármikor kész helyzet elé állíthatják a pékséget.

„Mifelénk az áremelést úgy lépi most már meg a beszállítóink nagy része, akikkel nem éves szerződésünk van, hogy akár naponta emelnek. És hogyha azt mondjuk, hogy nem fogadjuk el, akkor nincs áru, nem szállítják le” – tette hozzá.

A pékségek tulajdonosai tehát az utolsó szalmaszálba is belekapaszkodnak a túlélés érdekében. Horváth Andrea, a patonyi pékség tulajdonosa minden nehézség ellenére is megőrizte optimizmusát, még az orosz gázcsapok elzárása esetére is van vészforgatókönyve.

„Annyi előnyünk van, ha esetleg leállítják a gázt, nekünk van régi, fafűtésű kemencénk, tehát ha befűtünk fával, és akkor is lesz kenyerünk. Ha lesz, aki berakja a kenyeret a kemencébe, akkor nálunk kenyér még akkor is lesz, ha gáz nem” – zárta.

