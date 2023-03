Olyan mértékben drágul a hagyma, hogy az globális élelmiszerválsághoz vezethet

Kevés van belőle, és ami van, az is drága - talán így lehetne jellemezni mindazt, ami a hagymával történik az utolsó hónapokban. Az ENSZ ennek kapcsán egy figyelmeztetést is kiadott, melyben azt írták, hogy ha továbbra sem változik meg a helyzet, az akár globális élelmiszerválsághoz is vezethet, mivel a hagyma drágulása más zöldségek és gyümölcsök árát is nyomja fel a piacon.